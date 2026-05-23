Nepočítala, že aj toto bude súčasťou materstva. Helena Krajčiová nechce, aby to bolo o kriku a hneve
Nepočítala, že aj toto bude súčasťou materstva. Helena Krajčiová nechce, aby to bolo o kriku a hneve
Akou matkou je obľúbená herečka?

Nečakala, že aj toto bude súčasť materstva, ale nesťažuje sa. Helena Krajčiová si úlohu matky Aniko a Kryštofa užíva a usiluje sa im dopriať čo najkrajšie detstvo. Ako herečka prezradila v rozhovore pre Život, pri výchove kladie dôraz na to, aby sa nehnevala a vyhla sa kriku – dôležité je pre ňu niečo iné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Krajciova (@helena_krajciova)

Kamarátka aj mama

Od svojich rodičov sa naučila, že s deťmi sa zaobchádza s láskou a rešpektom. Rodičia po nej a sestrách nikdy nekričali, nezhadzovali ich a aj herečka ide v ich šľapajach. „Strašne nerada som prísna, zároveň mám rada, keď sa hovorí pravda, mám rada, keď sa dodržujú veci, na ktorých sa dohodneme,“ vysvetľuje pre Život Helena Krajčiová, ktorá nemá rada bezdôvodnú autoritatívnosť, tvrdé metódy a hnev.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Krajciova (@helena_krajciova)

Ako prezradila už v dávnejšom rozhovore pre Život, chce byť kombináciou mamy a kamarátky, hoci má isté preferencie. „Skôr inklinujem ku kamarátskemu vzťahu, lebo to mi pripadá ako taká dlhotrvajúca investícia, keďže deti budú o chvíľku dospelé. A ja by som chcela mať s nimi blízky kamarátsky vzťah po celý život," vysvetlila herečka.

Sú vtipní

Najväčšou radosťou pre ňu je možnosť smiať sa s deťmi, čo sa deje často – obaja sú totiž veľmi vtipní. „To je, ako keby niečo také veľmi nové, s čím som vlastne nepočítala, že aj toto bude súčasťou toho materstva. Že s nimi bude strašná zábava, že budú vtipkovať a ja sa budem na tom smiať,“ vyznala sa mama dvoch detí, ktorú teší, že jej deti majú zmysel pre humor. Schopnosť vyťažiť ho zo všeličoho je podľa nej fantastická.

