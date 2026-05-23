VIDEO: Malého Sebastiána okradli a on to nemohol nechať tak. Jeho idol ukázal, o čom je futbal naozaj
Na tento deň malý fanúšik nikdy nezabudne.
Sezónu už má za sebou, na napravenie krivdy si však našiel čas. Reč je o košickom futbalovom brankárovi Kevinovi Dabrowskom, ktorý do metropoly východu prišiel iba pred pár mesiacmi, no stal sa miláčikom tribún. Povesť veľkého šoumena a srdciara potvrdila aj po poslednom zápase sezóny – keď sa dozvedel, čo sa stalo jeho vernému fanúšikovi, neváhal a konal.
Musel to napraviť
Skončil sa zápas jeho obľúbeného tímu FC Košice a malý Sebastián čakal na veľký moment. Jeho obrovský idol, poľský gólman Kevin, sa blížil, aby mu dal suvenír, na ktorý nikdy nezabudne. Namiesto rukavíc a radosti však prišli slzy a sklamanie, keďže mu ich niekto uchmatol priamo spred nosa.
Ako však píše košický klub na sociálnej sieti, keď sa o tom Kevin dozvedel, ani sekundu neváhal a sám navrhol – pôjde za ním do školy a daruje mu nové. A tak sa zrodil príbeh, ktorý nenapísal futbal, ale srdce.
Dobrý, ahoj
„Ahoj, všetci. Dnes máme veľké prekvapenie pre malého Sebastiana. Letíme do školy,“ povedal sympatický športovec a za Sebastianom naozaj prišiel do školy. „Dobrý, ahoj. Ako sa máte? Všetko dobré?“ pozdravil sa školákom, ktorí neverili, kto sa to privalil do triedy – a krikom to dávali poriadne najavo. „Dabrowski, Dabrowski!“ ozývalo sa z lávic.