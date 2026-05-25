Pre hokej rodičia predali aj byt. Útočník Martin Pospíšil im raz chce povedať, že už nemusia pracovať - Dobré noviny
Pre hokej rodičia predali aj byt. Útočník Martin Pospíšil im raz chce povedať, že už nemusia pracovať
Martin Pospíšil. — Foto: Promo fotografie Hockeyslovakia.sk (Slovenský zväz ľadového hokeja); Facebook - Martin Pospíšil

Skúsený útočník vie, ako na Američanov.

Hovorili o ňom, že má pred sebou skvelú kariéru, no na ceste k nej mu osud pripravil mnohé prekážky. V istých chvíľach dokonca zvažoval aj definitívny koniec – za všetko mohli silné otrasy mozgu, ktoré utrpel pri pästných súbojoch na ľade. Martin Pospíšil sa ale nevzdal, vybojoval si svoje miesto v NHL a na prebiehajúcich majstrovstvách sveta patrí medzi lídrov Slovenska. Uspel vďaka trénerom, ktorí mu verili a aj vďaka rodičom, ktorí pre jeho životnú vášeň kedysi predali aj vlastný byt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pospíšilovci obetovali všetko

Ako uviedol Denník N, Martin Pospíšil sa narodil do veľkej hokejovej rodiny a keď ako štvorročný prvýkrát vykorčuľovať na zvolenský ľad, bolo jasné, že hokej bude jeho životom. Štyria bratia Pospíšilovci sa snažili byť čo najlepšími hokejistami a keď prišla šanca, aby trénovali v zahraničí, rodičia neváhali. Martin mal 13 rokov, keď začal hrávať za Viedeň Capitals, no rodičia ho tam nechceli nechať samého a urobili veľké rozhodnutie – predali byt, nechali za sebou dovtedajší život a presťahovali sa do Rakúska.

„Obetovali veľmi veľa voľného času, ktorý mohli využiť inak než chodením po štadiónoch, a takisto obetovali veľmi veľa peňazí. Hokej nie je lacný šport a rodičia museli predať byt pri Zvolene, aby som mohol v hokeji napredovať,“ spomínal pre Denník N Martin, ktorý rodičom nikdy nezabudne, čo všetko urobili, aby uspel. Aj jeho otec Jozef v rozhovore pre Šport.sk priznal, že to obdobie nebolo jednoduché.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrasy mozgu

„Od začiatku mi veľmi chýbala Poľana, ktorú milujem. Postupne sme si však vo Viedni zvykli. Je to úžasné mesto. Milujem Dunaj. Cyklotrasy popri ňom sú krásne. Manželka si po presťahovaní našla prácu v Rakúsku a ja zasa v Bratislave, kam dodnes dochádzam,“ povedal Jozef Pospíšil, ktorý vždy veril, že to Martin dotiahne až do NHL. Prvý krok k splneniu tohto sna prišiel v roku 2018, keď si ho vo vstupnom drafte vybral kanadský klub Calgary Flames.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď mu však odborníci začali predpovedať hviezdnu kariéru, začal sa trápiť a zvažoval aj definitívny koniec. Za všetko mohli silné otrasy mozgu, ktoré utrpel pri pästných súbojoch na ľade.

„V roku 2019 som mal prvý otras mozgu, v 2020 druhý, v 2021 tretí a štvrtý a 28. decembra 2022 som mal piaty,“ spomínal v rozhovore pre Šport.sk na obdobie, keď mal vážne zdravotné problémy – prekážal mu akýkoľvek zvuk, svetlo a musel byť len v tme a tichu.

