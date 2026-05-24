Bol som zlý otec a mizerný manžel. Jaro Slávik pri Andrei pochopil, aké dôležité je dobre sa oženiť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bol som zlý otec a mizerný manžel. Jaro Slávik pri Andrei pochopil, aké dôležité je dobre sa oženiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Boris Valábik a Marián Gáborík / Boris Valábik s manželkou Luckou

Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bol som zlý otec a mizerný manžel. Jaro Slávik pri Andrei pochopil, aké dôležité je dobre sa oženiť

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou
Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou — Foto: Instagram - @slavikjaro; Promo fotografia TV PRIMA (Můj muž to dokáže)

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu.

„Každému by som doprial, aby bol bohatý a slávny a zistil, že v tom šťastie nie je,“ priznáva Jaro Slávik, ktorý zažil všetko – od životných vrcholov až po škandály, ktoré otriasli jeho menom. Aj napriek kontroverziám, ktoré ho sprevádzali, mu vždy prišla na pomoc jeho manželka Andrea, ktorá stála po jeho boku a ukázala mu, že skutočné bohatstvo sa neskrýva v peniazoch ani v sláve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Zarábal viac ako rodičia

„Mal som šťastie. Celý život som mal šťastie,“ opakuje Jaro Slávik, ktorý bol odjakživa akčným a angažovaným človekom. Najväčší prelom v jeho živote vraj spustila nežná revolúcia. „Mal som 15 rokov, bol som na námestiach, bol som spoluzakladateľom Slovenskej jednoty stredoškolákov. Tam som sa napríklad spoznal aj s Danielom Lipšicom,“ prezradila v rozhovore pre agentúru SITA.

Hádanka.
Prečítajte si tiež: Keď jej mlátili brata, bránila ho vlastným telom. Spravodlivá dievčina odmalička bojovala za slabších

Ako 15-ročný už začal podnikať, keď prekladal a daboval filmy z nemčiny do slovenčiny. „Už vtedy som bol trochu v kontakte s tou béčkovou hollywoodskou produkciou. Po škole som predaboval šesť filmov, čo mi dalo denný príjem 300 korún. Za týždeň som zarobil toľko, čo moji obaja rodičia za mesiac,“ spomínal na podnikateľské začiatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Počas strednej školy prežil nielen prvé pracovné úspechy, ale aj tie súkromné, keď v prvom ročníku gymnázia spoznal svoju životnú lásku. „Jasne si to pamätám. Videl som ju a povedal som si vau,“ spomínal Jaro Slávik pre diva.sk.

Petr Janda a Marta Jandová.
Prečítajte si tiež: Keď podvádzal jej chorú mamu, netušila o tom. Marta Jandová odpustila otcovi Petrovi všetky hriechy

„Zaľúbil som sa do mojej neskoršej manželky a matky mojich detí, mojej spolužiačky. Aj keď to bolo platonické. Boli sme na jednom rande a vtedy mi povedala, že to bolo rande navyše, čo potrebovala v živote. Potom sme sa dlhé roky nevideli,“ prezradil pre vidaduTV slávny producent, ktorý si Andreu neskôr zobral za ženu a narodili sa im dvaja synovia. Práve pre svoju rodinu v jednom momente obetoval svoju kariéru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Robil veci cez čiaru

„Nechcel som byť niekde, kde nechcem byť. Chcel som byť so svojimi synmi, jeden z nich mal vtedy päť rokov a druhý tri. Hovoril som si, že už nechcem byť 250 dní v roku v lietadle, ale chcem ich vidieť vyrastať. Urobil som rozhodnutie, ktoré mi, samozrejme, spôsobilo aj veľa nešťastia, ale to, že mám so svojimi synmi kamarátsky vzťah, je zázrak,“ vysvetli pre SITA a otvorene priznal, že pauza kvôli deťom ho určite nestála viac príležitosti ako jeho pornoškandál.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

TOTO je dôvod, prečo by ste nikdy nemali vylievať nálev z kyslých uhoriek: Je až príliš cenný!

Ako spoznať SLOVENSKÉ jahody? Venujte pozornosť tomuto detailu a budete si istí!

U mojej švagrinej v kúpeľni to vždy krásne vonia, stačí len otvoriť dvere: Používa tento hotelový TRIK!

Nový spôsob čistenie rúry dobýva internet: Čistá a dokonale odmastená bez roboty – odteraz upratujem len takto!

Plný hrniec

Fantastická fitness polievka pre každého, kto chce schudnúť: RECEPT od výživového poradcu!

Moravský bravčový plátok na pive: Keď som ho vytiahla z rúry, každému sa zbiehali slinky!

Nadpozemsky chutný banánovo-čokoládový zákusok: S týmto dezertom hviezdim na každej oslave!

Minútkové kuracie rezančeky na rôzne spôsoby: Zbierka najlepších receptov!

Zdravé tipy

Nepridávajte ju len k pečenému mäsu: Najlepšia bylinka pre mozog, srdce, cievy, kĺby, kožu, vlasy a mnohé ďalšie!

Dajte si do izby túto rastlinu a konečne sa vyspíte: Ak máte nádchu či upchaté dutiny, pomôže lepšie ako sprej do nosa!

Domáce antibiotkum z kvetov bazy: Lieči angínu, dezinfikuje a likviduje všetky bacily v ústach!!

Natrhajte si v MÁJI pár zelených ihličnanov a zalejte obyčajným medom: Liečivý poklad do každej rodiny, nedám naň dopustiť!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…