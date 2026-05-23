Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec
Panebože, čo si mi to domov priniesol? prežehnávala sa svokra.
„Často sme sa nepotrebovali ani rozprávať a všetko bolo medzi nami jasné,“ spomínala Iveta Radičová na Stana Radiča, pri ktorom našla pokoj, humor aj životnú istotu. Ich láska pritom vôbec nevyzerala ako romantika z filmu. Ona bola elegantná Bratislavčanka z kultúrnej rodiny, on dedinský šašo z Kalinova, ktorému učitelia predpovedali katastrofálnu budúcnosť. Jej budúcnosť mala byť úplne iná – ešte ako mladá študentka sociológie totiž bola zasnúbená s partnerom Oliverom.
Stano, choď het!
Iveta Radičová sa narodila do bratislavskej rodiny, v ktorej počúvali klasickú hudbu, chodila na balet a raz do týždňa navštevovala divadlo. Zato Stano Radič prežil detstvo v Kalinove, dedine neďaleko Lučenca, kde bol triednym šašom a postrachom všetkých učiteľov. „Radič, až ty raz odídeš z tejto školy, bude to môj najšťastnejší deň v živote,“ spomínal v Radosti zo života Stano Radič, ktorému aj riaditeľ gymnázia napísal, že pre nevyhovujúci kádrový posudok sa nebude hodiť na žiadnu vysokú školu v Československu. Na sociológiu ho na prvýkrát nezobrali, a tak skončil v Detve ako vŕtač kovov.
Keď chlapi videli, čo vyvádza v dielni, kričali vraj: „Choď het, Stano, my to spravíme, lebo nám budeš normy kaziť!“ Ako píše Život, robotníkom bol rok a potom ho už prijali do školy, kde spoznal svoju budúcu manželku Ivetu, ktorá ho pri prvom stretnutí poriadne strápnila.
Zrušené zásnuby
Bol rok 1975, keď sa rodák z Kalinova išiel zapísať do prvého ročníka sociológie. Medzi mladými ľuďmi oblečenými podľa najnovších trendov sa ocitol Stano Radič vo vyžehlenom obleku. „Pozor! Ide ťažký sociológ,“ rypla si doňho vtedy ešte Iveta Karafiátová netušiac, že chlapec v obleku raz bude jej manžel. V tej chvíli by to totiž nenapadlo nikomu v jej okolí. Študentka sociológie totiž bola zasnúbená s partnerom, ktorého si mala čoskoro zobrať za muža.
V máji 1979 však doma oznámila, že sa za žiadnu cenu nevydá. „Počas zásnub s bývalým priateľom Oliverom som prišla na to, že to asi nie je najlepšie rozhodnutie. Už sme mali termín svadby. Ukončila som to. Moja maminka sa v tom okamihu prestala so mnou rozprávať. Veľmi sa hnevala. A otec ma vyhodil z domu,“ povedala otvorene v knihe Petra Bárdyho.