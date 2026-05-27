Od cudzej dievčiny sa dozvedela o nevere a zrútila sa. Kristína Sisková v zdravom vzťahu konečne dýcha
Pre bývalého partnera bola ochotná obetovať takmer všetko.
„Dozvedela som sa, že sa mi zrútil život. Za hodinu, úplne. Všetko, čomu som verila, v čom som videla budúcnosť, do čoho som vkladala nádeje,“ opísala v úprimnom rozhovore herečka Kristína Sisková, ktorá čase najväčších úspechov na televíznych obrazovkách v súkromí zvádzala boje, o ktorých takmer nik netušil. Až po roku a pol o nich dokáže otvorene hovoriť a konečne slobodne dýchať.
Na herectvo ju štyrikrát neprijali
Kristína mala umenie odjakživa v krvi, rodičia ju k nemu viedli už od útleho detstva. Začínala na recitačných súťažiach a neskôr ju chceli prihlásiť na výtvarný odbor do základnej umeleckej školy. Tam však mali plno, a tak nakoniec skončila v hudobno-dramatickom krúžku, ktorý jej zmenil život.
„Totálne ma to tam uchvátilo, pretože som mala skvelú pani učiteľku, ktorá sa nám veľmi venovala. Chodila som tam celú základnú školu, tak som prirodzene chcela ísť na konzervatórium, čo rodičia zo začiatku veľmi odmietali. Nejako som ukecala maminu, aby mi dovolila dať si prihlášku a vyšlo to. Doštudovala som šesť rokov a nevedela som si predstaviť, že by som sa venovala niečomu inému,“ spomínala pre Nový Čas obľúbená herečka.
Po konzervatóriu sa rozhodla pre Vysokú školu múzických umení, no na herectvo ju štyrikrát neprijali. Za svojím snom si síce vytrvalo šla a trikrát sa dostala až do posledného kola prijímacích skúšok, no cez záverečné sito prepadla. Nakoniec si teda vybrala štúdium divadelného manažmentu. Postupne si totiž uvedomila, že je fajn mať v rukách odbor, na ktorom by mohla stavať, aj ak by ju umelecká kariéra úplne minula.
Čo bolo nezdravé na jej vzťahu
Istý čas po tom ani nedúfala, že by ju raz herectvo mohlo živiť, no dnes je úspešnou a obsadzovanou herečkou, ktorá okrem iného zahviezdila aj v seriáli Zrada či v obľúbenom dobovom Sľube. Kým však na obrazovkách žala úspechy, v súkromí zvádzala boje, o ktorých nikto netušil.