Z ich unikátnych hrnčekov chutí čaj lepšie. Veronika s babičkou Jankou dojali Slovensko úprimnou láskou
Z ich unikátnych hrnčekov chutí čaj lepšie. Veronika s babičkou Jankou dojali Slovensko úprimnou láskou
Z ich unikátnych hrnčekov chutí čaj lepšie. Veronika s babičkou Jankou dojali Slovensko úprimnou láskou

Veronika Broda s babkou Janou Hoštákovou.
Veronika Broda s babkou Janou Hoštákovou. — Foto: Instagram - @nya.ceramics

Babka sa netrápi, nesťažuje. Má nadhľad nad vecami, prezradila o nej vnučka.

„Život prejde veľmi rýchlo. Potom človek vidí, čo bolo dôležité a čo nie,“ hovorí pani Janka Hoštáková, ktorá aj vo vyššom veku maľuje na keramické hrnčeky domčeky, vtáčiky či zvieratá a spolu s vnučkou Veronikou dojímajú na sociálnych sieťach tisíce ľudí. Ich spoločná tvorba pod značkou Nya.ceramics však nie je len o krásnych hrnčekoch. Je o vzťahu, ktorý sa neukazuje veľkými gestami, ale tým, že niekto na vás čaká s teplým obedom a čistým srdcom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z kancelárie do dielne

Keď Veronika Broda prvýkrát chytila do rúk hlinu, ešte netušila, že jej raz zmení život. Pätnásť rokov pracovala v administratíve, celé dni sedela za počítačom, no po večeroch vždy potrebovala niečo tvoriť. Maľovala, vyšívala, skúšala rôzne ručné práce. Až raz objavila keramický kurz.

„Prvýkrát som si siahla na hlinu a okamžite som sa do toho zamilovala,“ priznala pre portál 24dnes.sk. Jedna lekcia týždenne jej však nestačila. Kúpila si vlastný hrnčiarsky kruh, hlinu aj základné vybavenie a všetko si nasťahovala rovno do obývačky. Po nociach skúšala točiť prvé hrnčeky a po pol roku sa za kruhom cítila istejšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnes stojí za značkou Nya ceramics, no to, čo ľudí na jej tvorbe priťahuje najviac, nie sú len jemné hrnčeky či tanieriky. Je to príbeh, ktorý za nimi stojí. Do tvorby totiž prirodzene vstúpila aj jej babička Jana Hoštáková.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ich hrnčekov všetko chutí lepšie

„Napadlo mi to hneď. Babka totiž maľovala celý život. Dôchodok jej priniesol viac času aj chuti venovať sa tejto záľube naplno,“ spomínala Veronika. Keď jej priniesla prvé prežahnuté hrnčeky a keramické farby, babička neváhala ani chvíľu. Hoci celý život maľovala olejom a keramické farby boli úplne iné, pustila sa do toho s nadšením.

„Musela som sa s nimi naučiť spolupracovať. Ony si totiž robia, čo chcú,“ zasmiala sa v Teleráne pani Janka. Dnes na hrnčeky maľuje vtáčiky, krajinky, chalupy, kvety aj domácich miláčikov podľa fotografií zákazníkov. Každý nový motív berie ako výzvu. „Namaľované je to za dve-tri hodiny, ale pripraviť si to trvá pokojne deň či dva,“ vysvetlila babička, ktorá keramiku vytvára pomaly. Vraj tak ako kedysi vznikali všetky poctivé veci.

