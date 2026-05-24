Dcéra si vzala život a bola to nočná mora. Slávny herec našiel svetlo a nežnosť pri Meryl Streep
Nechaj ma odísť, prosila ho manželka.
Kým celý svet obdivuje jeho humor a nekonečnú energiu, len málokto tuší, koľko bolesti Martin Short v živote prežil. Herec, ktorý rozosmieva milióny ľudí, prišiel o brata, rodičov, manželku a prednedávnom aj o milovanú dcéru. Napriek tragédiám však nikdy nestratil schopnosť vidieť v živote svetlo. A zdá sa, že po rokoch smútku ho dnes opäť nachádza po boku jednej z najväčších hollywoodskych hviezd.
Nechaj ma odísť
Keď mal Martin Short 12 rokov, jeho najstarší brat zomrel pri autonehode. O päť rokov neskôr jeho mama podľahla rakovine a o ďalšie tri roky dostal jeho otec mozgovú príhodu, ktorej podľahol. „To bolo veľmi ťažkých osem rokov,“ priznal v dokumente na Netflixe hercov brat Marty. Hoci ako súrodenci prežili neznesiteľné tragédie, aj vtedy sa našli momenty, keď sa dokázali zasmiať. „A práve o tom to je,“ prezradil. Martin Short vďaka čiernemu humoru a sarkazmu prežil tie najväčšie životné straty – človek podľa neho môže veľmi ľahko podľahnúť zúfalstvu, ale on sa rozhodol veriť, že aj zúfalstvo ho čosi naučí.
„Stal sa zo mňa môj vlastný terapeut,“ povedal pre New York Times a dodal, že obdobie smútku mu pomohlo vybudovať „svaly potrebné na prežitie“. Tie potreboval aj neskôr, keď mu v roku 2010 zomrela jeho životná láska a manželka Nancy na rakovinu vaječníkov. A využiť ich musel aj vo februári tohto roka, keď jeho adoptívna dcéra Katherine spáchala samovraždu po dlhom boji s duševnou chorobou.
Keď herec v rozhovore prvýkrát prehovoril o strate dcéry, spomenul si na posledné slová svojej manželky Nancy, ktoré vyslovila v spálni, keď k nej utekali záchranári. „Martin, nechaj ma odísť,“ vravela mu.
Láska s Meryl Streep
„A Katherine vlastne hovorila to isté: Oci, nechaj ma odísť,“ vysvetlil. „Nevidím rozdiel medzi duševnou chorobou a rakovinou. V niektorých prípadoch sú obe smrteľné. A v niektorých prípadoch sa obe dajú prežiť,“ povedal otvorene Martin Short. Zdôraznil však, že strata dieťaťa je niečo úplne iné. „Je to nočná mora pre celú rodinu,“ priznal herec, pri ktorom stoja všetci blízki a priatelia. Špeciálnu rolu v jeho živote teraz zohráva herečka Meryl Streep.