Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku
Hrozilo, že na Slovensku bude raňajkovať iba víno.
„Na každom psychoteste mi vyšlo, že som protektívny. Mňa nikdy nikto nemusel nútiť, aby som si bránil brankára. Tak si predstavte, aký som voči deťom,“ priznal bývalý hokejista Boris Valábik, ktorý po kariére v NHL nehľadal luxus ani život bez povinností. Namiesto večierkov a cestovania túžil po stabilite, disciplíne a rodine. Dnes otvorene hovorí o psychicky náročnom období po konci kariéry, zlatokopkách v zámorí aj o tom, prečo chcel po svojom boku iba Slovenku.
Raňajkoval by víno
Po rokoch v zámorí túžil po obyčajnom živote. Keď ukončil kariéru, nechcel už ďalšie lietadlá, hotely ani neustále sťahovanie. „Už som nechcel nikdy nikde cestovať. Mal som plné zuby lietania. Chcel som mať stabilnú robotu a tá neistota v hokejovom svete ubíja,“ priznal otvorene v podcaste Mateja Zrebného.
Hoci mal zarobené, doma sedieť nedokázal. Potreboval pohyb aj disciplínu, na ktoré bol zvyknutý z profesionálneho športu. „Ja som mal zarobené, ale chcel som pracovať a potreboval som byť fyzicky aktívny, lebo sa rozpadnem. Chcel som byť v špeciálnych jednotkách,“ spomínal Boris, ktorý sa napokon rozhodol pre policajnú akadémiu.
Dnes priznáva, že práca policajta mu po konci kariéry pravdepodobne zachránila psychiku. „Musel som niečo robiť, lebo ak by som zostal po kariére a po tom fyzicky a psychicky ubíjajúcom období ležať doma, tak do dvoch týždňov raňajkujem víno. Lebo čo budeš robiť?“ hovoril úprimne Boris, ktorý bol v tom čase sám a chýbalo mu niečo, čo by ho držalo nad vodou. „Bol som slobodný chalan, nemal som kotvu, ktorá by ma držala,“ priznal.
Odvrátená stránka NHL
Práve na policajnej akadémii stretol svoju budúcu manželku Lucku a bolo to úplne iné ako všetko, čo dovtedy poznal. „Bol som mladý chlapec zo sveta, kde som si vravel, že Kanaďanku a Američanku radšej nie,“ zasmial sa Boris, ktorý mal v zámorí skúsenosti so ženami, ktoré priťahoval najmä jeho status hokejistu. V NHL totiž zažil aj odvrátenú stránku veľkého sveta.