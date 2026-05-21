Kuracie mäso vo svete: ako sa pripravuje v rôznych kuchyniach
Eurovízia / Kamil Mikulčík a Nela Pocisková.

Ilustračné foto. — Foto: chatgpt.com

Rôzne časti kurčaťa sa dajú pripraviť desiatkami spôsobov a každá krajina k nim pristupuje trochu inak.

Kuracie mäso patrí medzi najobľúbenejšie suroviny na svete. Nájdeme ho v tradičných rodinných receptoch, pouličnom jedle aj v modernej gastronómii. Jeho popularita spočíva najmä v univerzálnosti – rôzne časti kurčaťa sa dajú pripraviť desiatkami spôsobov a každá krajina k nim pristupuje trochu inak. Niekde dominujú pikantné marinované krídelká, inde jemné kuracie prsia so zeleninou alebo pomaly pečené kuracie stehná s bylinkami.

Práve vďaka rozdielnym kulinárskym tradíciam je kuracie mäso mimoriadne zaujímavou surovinou. To, čo je typické pre americkú kuchyňu, môže byť úplne odlišné od ázijského alebo európskeho prístupu.

USA: krídelká, barbecue a výrazné chute

Ak existuje krajina, ktorá preslávila kuracie krídelká po celom svete, sú to jednoznačne Spojené štáty americké. Práve tam vznikol legendárny štýl Buffalo wings – krídelká obalené v pikantnej omáčke z masla a chilli, ktoré sa tradične podávajú s dipom a zeleninou.

Americká kuchyňa sa pri kuracom mäse nebojí výrazných chutí. Bežné sú sladko-pikantné marinády, barbecue omáčky, údenie či grilovanie. Kuracie krídelká sa často pripravujú vo veľkých dávkach počas športových prenosov, grilovačiek alebo rodinných osláv. Dôležitá je najmä chrumkavá koža a intenzívna chuť.

Veľmi populárne sú aj vyprážané kuracie krídelká a stehná, ktoré majú v USA silnú tradíciu najmä v južanských štátoch. Mäso sa často marinuje v cmaru, obaľuje v korenenom cestíčku a následne vypráža dozlatista. Výsledkom je mimoriadne šťavnaté mäso s chrumkavou kôrkou.

Ázia: rýchla príprava a dôraz na rovnováhu chutí

Ázijská kuchyňa pristupuje ku kuraciemu mäsu úplne inak. Namiesto ťažkých omáčok a výrazného pečenia sa často využíva rýchle restovanie, dusenie alebo grilovanie pri vysokých teplotách. Veľmi obľúbené sú najmä kuracie prsia, pretože sa dajú nakrájať na tenké kúsky a rýchlo pripraviť vo woku.

Typické sú kombinácie sladkej, slanej, kyslej a pikantnej chuti v jednom jedle. Sójová omáčka, zázvor, cesnak, chilli, sezamový olej či limetka patria medzi základné ingrediencie mnohých ázijských marinád. Kuracie prsia sa často kombinujú so zeleninou, ryžou alebo rezancami.

V krajinách ako Thajsko, Čína, Japonsko či Kórea sa však využívajú aj kuracie stehná. Tie sú obľúbené najmä preto, že zostávajú šťavnaté aj pri intenzívnom grilovaní alebo karamelizovaní. Napríklad japonské yakitori často využíva práve stehenné mäso napichnuté na špajdliach a grilované nad uhlím.

Ázijská kuchyňa zároveň ukazuje, že kuracie mäso nemusí byť vždy ťažké a mastné. Aj jednoduché kuracie prsia môžu byť mimoriadne aromatické, ak sa správne skombinujú koreniny a technika prípravy.

Európa: tradícia, bylinky a dôraz na kvalitu surovín

Európske kuchyne sú pri kuracom mäse rozmanité, no vo všeobecnosti sa viac sústreďujú na prirodzenú chuť mäsa a kvalitné suroviny. Menej sa používajú extrémne pikantné omáčky a viac dominujú bylinky, maslo, cesnak, víno či smotana.

Vo Francúzsku sú populárne pomaly pečené kuracie stehná s bylinkami a zeleninou. Talianska kuchyňa zas často pracuje s olivovým olejom, rozmarínom, paradajkami a cesnakom. V strednej Európe patria medzi klasiku pečené kuracie stehná s chrumkavou kožou alebo vyprážané kuracie prsia.

Kuracie prsia sú v Európe veľmi populárne najmä v modernej ľahšej gastronómii. Objavujú sa v šalátoch, cestovinách či grilovaných jedlách. Naopak, stehná sú obľúbené pri tradičných domácich receptoch, kde sa kladie dôraz na pomalšie pečenie a výraznú šťavnatosť.

Zaujímavé je, že európske kuchyne často kombinujú jednoduchosť s dôrazom na detail. Aj obyčajné pečené kuracie mäso môže mať úplne inú úroveň, ak sa správne pracuje s bylinkami, marinovaním alebo spôsobom pečenia.

Jedno mäso, desiatky rôznych chutí

Kuracie mäso krásne ukazuje, ako veľmi dokáže kultúra ovplyvniť spôsob varenia. Zatiaľ čo americká kuchyňa stavia na intenzívnych chutiach a chrumkavých krídelkách, Ázia preferuje rýchlosť, rovnováhu chutí a jemné kuracie prsia. Európa zas často spája tradíciu, jednoduchosť a dôraz na kvalitné suroviny.

Každá časť kurčaťa má pritom svoje miesto. Krídelká sú ideálne na výrazné marinády a grilovanie, kuracie prsia dominujú v rýchlej modernej kuchyni a kuracie stehná ponúkajú výnimočnú šťavnatosť a univerzálnosť.

Práve preto patrí kuracie mäso medzi najuniverzálnejšie suroviny na svete. Nezáleží na tom, či ide o pouličné jedlo v Ázii, americké barbecue alebo nedeľný obed v Európe – správne pripravené kuracie mäso si dokáže nájsť miesto v každej kuchyni.

