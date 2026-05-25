Netvor, pokrikovali po ňom deti. Tento mladík našiel svoje miesto vďaka otcovi, ktorý pracoval v lekárni
Herectvo sa podľa neho podobá na detskú hru.
K remeslu ho priviedol otec, ktorý vo voľnom čase hrával v ochotníckom divadle. Keď mladík z fotografie dostal svoju prvú rolu, mal len štyri roky a na javisku sa veľmi rýchlo udomácnil. Dodnes si pamätá, ako sa mal v inscenácii Kráska a zviera zmeniť na krásneho princa, no po premene nakoniec vyzeral ešte horšie než predtým. Predstavenie v tom čase hrávali aj pre školákov a tí po ňom odvtedy pokrikovali, že je netvor.