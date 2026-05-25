Požiar im zobral strechu nad hlavou, ich dcérka bojuje o život. Malej Helenke môže pomôcť každý z nás

— Foto: Donio.sk / Helenke môže život zachrániť transplantácia pečene. Pomôžme jej.

Dedko František by pre záchranu vnučky spravil aj nemožné, no nestačí to.

Keď rodičia privítajú na svete dieťa, premýšľajú nad tým, aké budú jeho prvé úsmevy, kroky či spoločné chvíle doma. Rodina malej Helenky však namiesto pokojného obdobia prežíva mesiace plné strachu, nemocničných chodieb a neistoty. Päťmesačné dievčatko totiž bojuje o život a jedinou nádejou je transplantácia pečene. Pomôcť jej chce vlastný dedko, ktorý robí všetko pre to, aby mohol svojej vnučke darovať časť seba. Rodina však natrafila na množstvo ďalších problémov, ktoré sami nezvládnu.

Život v nemocnici

Helenka má len päť mesiacov, no väčšinu svojho života strávila v nemocnici. Keď mala dva mesiace, jej stav sa prudko zhoršil a v kritickom stave ju museli letecky previezť z Košíc do Prahy. Lekári následne zistili vážne zlyhanie pečene.

Foto: Donio.sk

Odvtedy zostáva pod neustálym dohľadom lekárov a čaká na transplantáciu, ktorá je jedinou šancou na záchranu jej života. „Jej zdravotný stav sa pritom každým dňom zhoršuje,“ hovorí rodina pre portál Donio.

Milovaná vnučka

Najväčšou oporou sa pre Helenku stal jej dedko František. Rozhodol sa, že svojej vnučke daruje časť pečene, no pred samotnou transplantáciou musí splniť náročné podmienky. „Každý deň na sebe intenzívne pracuje – behá dlhé kilometre, dodržiava prísny režim a robí všetko pre to, aby Helenke mohol dať šancu na život,“ opísala rodina.

František pracuje v malej firme na výrobu folklórnej obuvi na východe Slovenska. Vo voľnom čase sa venuje tvorbe kaplniek a krížových ciest vo východoslovenských obciach. Posledné mesiace však trávi najmä pri svojej vnučke v nemocnici. Keďže je neustále pri nej, rodina prišla o jediný stabilný príjem.

Ničivý požiar

Akoby toho nebolo málo, rodinu zasiahla ďalšia tragédia.

