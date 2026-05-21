Tak túžila po dieťati, že odložila liečbu rakoviny. Kylie Minogue druhýkrát chorobu prekonala v tajnosti
Prvý boj s rakovinou prsníka sledoval celý svet, teraz to zvládla v súkromí.
Povedala o sebe to, čo doteraz nikto netušil. Austrálska speváčka Kylie Minogue v televíznom dokumente, ktorý práve vyšiel v produkcii Netflixu, hovorí nielen o svojich začiatkoch a vzťahoch, ale aj nenaplnenej túžbe stať sa mamou. Mnohí blízki spolupracovníci sa až teraz dozvedeli aj to, že speváčka sa po druhýkrát vyliečila z rakoviny prsníka.
Kylie efekt
Minogue mala len 36 rokov, keď jej po prvýkrát diagnostikovali rakovinu prsníka. Bola vtedy uprostred svojho svetového turné, keď sa nečakaná hrčka na prsníku zmenila na príšernú diagnózu. Celé turné museli zo dňa na deň zrušiť a to bol aj dôvod, prečo chceli verejnosti oznámiť aj skutočný dôvod.
V roku 2005 bola vôbec prvou globálne známou osobnosťou, ktorá sa k liečeniu onkologického ochorenia priznala a okamžite spustila takzvaný Kylie efekt, keď sa desiatky tisíc žien objednali na preventívne vyšetrenia prsníkov.
Jej dom vtedy permanentne okupovali bulvárni novinári a fotografi, ona ostala uväznená doma a tak sa radšej rozhodla podstúpiť liečbu vo Francúzsku. V Paríži v tej dobe žil jej vtedajší priateľ herec Olivier Martinez. „Ísť po ulici bol vtedy pre mňa nadľudský výkon, mala som pocit, že som mimo môjho vlastného tela. Ako by som ani neexistovala a myslela som na to najhoršie," spomínala speváčka v dokumente.
Po niekoľko mesačnej liečbe, po chemoterapii a rádioterapii sa jej napokon podarilo vyliečiť. Verejnosť však až doteraz nevedela, že viac ako samotná choroba, Kylie trápila iná vec.