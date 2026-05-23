Hubárska sezóna je tu! Veľká hríbová MAPA vám pomôže objaviť miesta, z ktorých neodídete naprázdno
Chystáte sa na huby?
Hoci je len druhá polovica mája, slovenskí hubári sa začínajú chváliť prvými tohtoročnými úlovkami a hlásia, že sezóna je v plnom prúde. Neplnia sa však len prútené košíky, ale aj veľká interaktívna mapa, vďaka ktorej rýchlo zistíte, v ktorých krajoch sa oplatí vyraziť do lesa. Radosť budete mať hneď v niekoľkých slovenských lokalitách.
Plné košíky
Hubári hlásia najviac úlovkov v juhozápadných a západných regiónoch – okolie Bratislavy, Malých Karpát, Nitry, Levíc, Trnavy a Trenčína.
„Dominantnou hubou tohto obdobia je jednoznačne sírovec obyčajný, ktorý rastie hojne na dubových, vŕbových aj agátových pňoch a kmeňoch. Objavujú sa aj hríby zrnitohlúbikové, májovky, hliva buková a hliva závojová, najmä v lužných lesoch a na spadnutých kmeňoch,“ informuje portál nahuby.sk.
Sklamaní však nemusia byť ani hubári na východnom Slovensku, pretože prvé úlovky hlásia aj nadšenci v oblasti Michaloviec a Košíc. Sezóne podľa nich pomohli aj nedávne výdatné dažde.