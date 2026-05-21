VIDEO: Švédske mená začal vyslovovať inak a ľuďom to reže uši. Český komentátor nikomu nechce kaziť zážitok
Českí diváci na zmenu k správnosti nie sú ešte pripravení.
Mala to byť snaha priblížiť sa k Švédom, ale neprešla. Viac ako samotný výsledok českého tímu proti Švédsku na sociálnych sieťach rezonoval športový komentátor Českej televízie Robert Záruba. Výkon komentátorskej špičky si nikto neodvážil kritizovať, ale na paškál si vzali jednu nečakanú zmenu.
Laršon a Peršon
Komentátori sa totiž rozhodli priblížiť výslovnosťou švédskych mien k ich originálu, a tak sa miesto Larssona na ľade pohyboval Laršon, z Perssona bol Peršon a z Anderssena Anderšen. V švédčine sa totiž spojenie hlások „rs“ vyslovuje ako „š“. Moderná zmena sa však vôbec nestretla s nadšením a niektorí diváci dokonca radšej prepli na amerických komentátorov, kde našli svojich „Larssonov“.
Robert Záruba zmenu vopred diskutoval s Českým jazykovedným ústavom aj so švédskymi komentátormi. Jazykovedci zhodnotili, že správnym spôsobom je priblížiť výslovnosť cudzích mien ich výslovnosti v cudzom jazyku.
„Genéza je dlhá a zložitá a nie je to o tom, že by sme s tým začali včera. Švédi sú na svoje mená menej citliví ako my. Berú to tak, že hovorte si to, ako len chcete a sme s tým v pohode. Nikto vo Švédsku to nerieši, zatiaľ čo u nás je veľa tém okolo vlastných mien. My sme však viazaní hovoriť to čo najbližšie k originálu a to je jednoznačne – Laršon, Peršon,“ vysvetľoval Záruba vo videu pre ČT Sport. Túto verziu výslovnosti podľa neho používa 99,9 percent Švédov.
Výsledok po prvom pokuse
A hoci sa našli aj takí, ktorí zmenu považovali za správnu, väčšinou sa českí fanúšikovia vyjadrovali v jednoznačnom duchu.