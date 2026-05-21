Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala
Do nového vzťahu vstupovala s úplne iným nastavením.
„Toto je život a uvidíme, čo sa stane,“ povedala si Gabika Marcinková, keď sa po 10 rokoch rozvádzala. Herečka, ktorá vyrastala pri rodičoch s harmonickým vzťahom, dlho verila, že práve láska a porozumenie stačia na to, aby manželstvo vydržalo navždy. Namiesto rozprávkového konca však prišlo jedno z najťažších období jej života. Dnes otvorene hovorí o bolesti, pochybnostiach aj o tom, prečo sa naučila myslieť viac sama na seba. Po boku tanečníka Miňa Kereša navyše našla niečo, čo predtým prehliadala.
Nešťastné manželstvá
Vždy, keď sa zaľúbila, predstavovala si, že si s daným mužom založí rodinu. „Do istého veku som podvedome hľadala to, čo som videla doma. Naši majú ideálny vzťah. Obaja sú perfektní ľudia – na prvý pohľad veľmi rozdielni, ale za tie roky sa v niečom veľmi približujú. Majú sa bezpodmienečne radi, ale vedia si povedať veci, ktoré im prekážajú. Asi som hľadala toto,“ prezradila v relácii ADELA trochu inak. Aj keď mala krásny vzor, časom pochopila, že život môže napísať úplne iný príbeh. A že aj vzťahy, ktoré navonok pôsobia dokonalo, môžu vnútri bolieť.
„Rozvodov je veľa, ale koľko manželstiev žije v nešťastí?“ vysvetlila Gabika Marcinková, ktorá obdivuje všetkých, ktorí o svoj vzťah bojujú. Hold však vzdala aj tým, ktorí sa dokážu s láskou a rešpektom rozísť. Počas rozvodu sa vraj o sebe naučila viac než za mnohé predchádzajúce roky.
Zmena myslenia
„Myslela som si, že niektoré veci sa mne predsa nemôžu stať – napríklad rozpad manželstva,“ priznala otvorene. Dlhý čas sa snažila všetko zvládnuť tak, aby okolie malo pocit, že je všetko v poriadku. „Myslela som si, že zvládnem všetko tak, aby si ľudia okolo mysleli, že je dobre,“ hovorila úprimne. Dnes však premýšľa inak. „Teraz sa sústredím na to, aby som si najmä ja myslela, že je dobre. To je novinka, ktorá zreje,“ pokračovala herečka.
Celé dni rozmýšľala nad tým, čo je správne rozhodnutie. Premýšľala nad sebou, nad deťmi aj nad tým, ako ustáť náročné obdobie čo najcitlivejšie. „To bolo zaujímavé obdobie. Aj je. Čo som sa najviac naučila, je byť tu a teraz vďačná za všetko, čo mám,“ priznala.
Vzťah s Miňom
Na svoje manželstvo sa však nepozerá s hnevom. Práve naopak. Je zaň vďačná, pretože z neho má dve deti, ktoré sú pre ňu všetkým. „V tej chvíli to bolo správne, prežili sme spolu super roky, až kým sme dospeli k rozhodnutiu, že to už ďalej nejde,“ povedala otvorene.
Dnes po jej boku stojí tanečník Miňo Kereš a herečka hovorí, že do nového vzťahu vstupovala s úplne iným nastavením.