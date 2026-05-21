Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Eurovízia / Kamil Mikulčík a Nela Pocisková.

Slovenský redaktor o zákulisí Eurovízie: V súťaži im chýbame. Najviac si pamätajú Pociskovú a Mikulčíka

Barbora a Ján Ďurovčíkovci / Jablkový chlebík.

Staré jablká premení na vláčny a voňavý chlebík. Barbora Ďurovčíková si rýchly recept nevie vynachváliť

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Roman Paulus a jeho šalát.

Superpotravinu zo záhrady Rimania považovali za všeliek. Roman Paulus z nej pripravuje ľahký šalát k mäsu

Martin Škrtel priznal psychické problémy.

Kopačky zavesil na klinec a prišli problémy. Martina Škrtela z najťažšieho obdobia dostal až jeden človek

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Eurovízia / Kamil Mikulčík a Nela Pocisková.

Slovenský redaktor o zákulisí Eurovízie: V súťaži im chýbame. Najviac si pamätajú Pociskovú a Mikulčíka

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Martin Škrtel priznal psychické problémy.

Kopačky zavesil na klinec a prišli problémy. Martina Škrtela z najťažšieho obdobia dostal až jeden človek

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

— Foto: Promo fotografie Miliónové dedičstvo; Instagram - @pepemajesky

Do nového vzťahu vstupovala s úplne iným nastavením.

„Toto je život a uvidíme, čo sa stane,“ povedala si Gabika Marcinková, keď sa po 10 rokoch rozvádzala. Herečka, ktorá vyrastala pri rodičoch s harmonickým vzťahom, dlho verila, že práve láska a porozumenie stačia na to, aby manželstvo vydržalo navždy. Namiesto rozprávkového konca však prišlo jedno z najťažších období jej života. Dnes otvorene hovorí o bolesti, pochybnostiach aj o tom, prečo sa naučila myslieť viac sama na seba. Po boku tanečníka Miňa Kereša navyše našla niečo, čo predtým prehliadala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1348817713954580&set=a.638952398274452

Nešťastné manželstvá

Vždy, keď sa zaľúbila, predstavovala si, že si s daným mužom založí rodinu. „Do istého veku som podvedome hľadala to, čo som videla doma. Naši majú ideálny vzťah. Obaja sú perfektní ľudia – na prvý pohľad veľmi rozdielni, ale za tie roky sa v niečom veľmi približujú. Majú sa bezpodmienečne radi, ale vedia si povedať veci, ktoré im prekážajú. Asi som hľadala toto,“ prezradila v relácii ADELA trochu inak. Aj keď mala krásny vzor, časom pochopila, že život môže napísať úplne iný príbeh. A že aj vzťahy, ktoré navonok pôsobia dokonalo, môžu vnútri bolieť.

Gabriela Marcinková s manželom Martinom Mihalčínom.
Prečítajte si tiež: Neverila, že si vezme chlapa s tetovaním a dredmi. Gabika Marcinková v Martinovi našla všetko, čo hľadala

„Rozvodov je veľa, ale koľko manželstiev žije v nešťastí?“ vysvetlila Gabika Marcinková, ktorá obdivuje všetkých, ktorí o svoj vzťah bojujú. Hold však vzdala aj tým, ktorí sa dokážu s láskou a rešpektom rozísť. Počas rozvodu sa vraj o sebe naučila viac než za mnohé predchádzajúce roky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Zmena myslenia

„Myslela som si, že niektoré veci sa mne predsa nemôžu stať – napríklad rozpad manželstva,“ priznala otvorene. Dlhý čas sa snažila všetko zvládnuť tak, aby okolie malo pocit, že je všetko v poriadku. „Myslela som si, že zvládnem všetko tak, aby si ľudia okolo mysleli, že je dobre,“ hovorila úprimne. Dnes však premýšľa inak. „Teraz sa sústredím na to, aby som si najmä ja myslela, že je dobre. To je novinka, ktorá zreje,“ pokračovala herečka.

Alena Heribanová s bývalým manželom Jozefom.
Prečítajte si tiež: Rozvod mohol navrhnúť iba hlupák, vravela jej mama. Alena Heribanová s Jozefom však mali svoje dôvody

Celé dni rozmýšľala nad tým, čo je správne rozhodnutie. Premýšľala nad sebou, nad deťmi aj nad tým, ako ustáť náročné obdobie čo najcitlivejšie. „To bolo zaujímavé obdobie. Aj je. Čo som sa najviac naučila, je byť tu a teraz vďačná za všetko, čo mám,“ priznala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)

Vzťah s Miňom

Na svoje manželstvo sa však nepozerá s hnevom. Práve naopak. Je zaň vďačná, pretože z neho má dve deti, ktoré sú pre ňu všetkým. „V tej chvíli to bolo správne, prežili sme spolu super roky, až kým sme dospeli k rozhodnutiu, že to už ďalej nejde,“ povedala otvorene.

Herečka Gabriela Marcinková / Tanečník Miňo Kereš
Prečítajte si tiež: Pri rozvode cítila výčitky aj zmierenie. Gabika Marcinková žiari po boku Miňa, ktorý všade prináša mier

Dnes po jej boku stojí tanečník Miňo Kereš a herečka hovorí, že do nového vzťahu vstupovala s úplne iným nastavením.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Aby uhorky rýchlo rástli aj v chladnom počasí, je ich potrebné zaliať týmto hnojivom!

1 tabletku rozpustiť vo vode a vošky hynú okamžite: Ošetrite s tým úrodu aj kvety a takýto zázrak dokáže aj u vás záhrade

Manželia snívali o skromnom domčeku blízko prírody: Postavili si chalúpka ako z rozprávky – musíte vidieť INTERIÉR!

Moje uhorky nie sú choré, nechutia slimákom a kríky sú zelené až do jesene: Toto mi poradil dedo a je to ZLATÁ rada!

Plný hrniec

Koláčik z domáceho ovocia, ktorý zatieni aj zložité zákusky: Krémové čerešňové kocky s pudingom a škoricou!

Domáca NANUKOVÁ TORTA z 3 prísad: Bez vajec, blesková príprava a chutí dokonale!

TRIK, ako pripraviť DOKONALÉ odpaľované cesto BEZ masla: Skúsila som a klasiku už nerobím, toto je niečo fantastické!

V obchodoch už NANUKY nekupujem: Mám fantastický recept na nanuky bez cukru, vajec a Salka!

Zdravé tipy

Zázračný nápoj našich babičiek: Melta je viac, ako náhrada kávy – o tomto účinku na zdravie by mal vedieť každý!

Tieto kvety znižujú horúčku, liečia reumu aj dusivý kašeľ: 19 zázračných účinkov bazy, na ktoré sa už takmer zabudlo!

Zabudnite na drahé lieky, obyčajné DROŽDIE je hotový zázrak: Dá vám do poriadku zdravie aj postavu!

Kvitnúci orgován má neuveriteľnú silu: Nazbierajte si ho práve teraz a pripravte si domáci liečivý olej

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…