Vďaka žene z detského domova si plní svoj sen. Pomôžme talentovanej Sabinke reprezentovať Slovensko
— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Do vienka dostala náročnú diagnózu, no nevzdala sa.

Sabinka je mladé dievča, ktoré sa napriek zdravotnému znevýhodneniu nevzdalo svojich snov. Život jej od detstva prinášal prekážky, ktoré by mnohých zastavili. Ona sa však rozhodla bojovať, hľadať svoju cestu a dokazovať, že odhodlanie a talent dokážu prekonať aj tie najťažšie začiatky.

Dnes má 20 rokov a úspešne reprezentuje Slovensko v parabedmintone. Športe, ktorý sa stal jej vášňou, motiváciou aj miestom, kde môže naplno ukázať svoj talent. Za jej úspechmi však stojí dlhá cesta plná hľadania, trpezlivosti a obrovskej podpory človeka, ktorý pri nej stál celé roky.

Dievča, ktoré si získalo srdce aj obdiv

Príbeh Sabinky rozpráva žena, ktorá celý život pracovala v detskom domove. Práve tam Sabinku spoznala.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Od prvého momentu jej prirástla k srdcu. Bola usmievavá, šikovná a napriek svojmu telesnému znevýhodneniu mimoriadne pohybovo nadaná. Už ako malé dievčatko mala v sebe silu a odhodlanie nevzdávať sa. Postupne sa z ich vzťahu stalo niečo oveľa viac než len kontakt z detského domova. Dnes pri sebe stoja už osemnásť rokov a vytvorili si skutočné rodinné puto.

Ich spoločná cesta nebola jednoduchá. No Sabinka každý deň dokazuje, že aj človek s ťažším štartom v živote môže napredovať, pracovať na sebe a plniť si sny. Hľadanie športu, v ktorom by mohla zažiariť.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Sabinka má diagnózu achondroplázia – poruchu rastu kostí spôsobujúcu nízky vzrast. Od detstva preto čelila mnohým obmedzeniam a prekážkam. Napriek tomu túžila športovať.

Spoločne skúšali rôzne športy a aktivity – futbal, tenis, florbal, inline korčuľovanie aj lyžovanie. Často však narazili na limity spojené so zdravotným znevýhodnením alebo finančnou náročnosťou športu. Aj keď to nebolo jednoduché, nikdy sa nevzdali. Verili, že Sabinka má talent, len potrebuje nájsť šport, v ktorom ho bude môcť naplno rozvinúť. A potom prišiel parabedminton.

Šport, ktorý zmenil všetko

To, čo sa na začiatku zdalo len ako skúška nového športu, sa veľmi rýchlo zmenilo na obrovskú vášeň. Sabinka začala pravidelne trénovať pod vedením skúseného trénera a výsledky na seba nenechali dlho čakať.

Už v roku 2025 získala:

1. miesto na medzinárodnom parabedmintonovom turnaji v Dolnom Kubíne
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v parabedmintone v Kežmarku

Jej talent a odhodlanie si všimli aj tréneri a športová komunita. Dnes už vieme, že parabedminton pre Sabinku nie je len hobby. Na Slovensku vo svojej kategórii prakticky nemá konkurenciu a úspechy si prináša aj zo zahraničných turnajov.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Na prestížnom turnaji v Prahe, ktorý bol len jej druhým medzinárodným vystúpením, získala dve bronzové medaily a opäť ukázala, že má potenciál reprezentovať Slovensko aj na veľkých medzinárodných podujatiach.

Talent nestačí

