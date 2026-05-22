Po vzťahu s boháčom vie, že peniaze šťastie nezaručia. Mersi z Ruže pre nevestu zocelili traumy mladosti
S rodičmi na vzťahoch zapracovali a dnes spolu dobre vychádzajú.
„Už to nikdy nechcem zažiť, už sa nikdy nechcem cítiť tak, ako som sa cítila vtedy, keď som išla na strednú školu a deti sa mi smiali,“ otvorila sa v Ruži pre nevestu Mercedes Gálisová, zrejme najvýraznejšia tvár tejto reality šou. Chirurgicky vylepšená kráska si na začiatku získala pozornosť divákov hlavne svojím vystupovaním pred kamerami, no neskôr začala ukazovať aj svoj vnútorný svet. V jednom momente úprimne priznala, čo z nej vyformovalo človeka, akým je dnes.
Prekvapila aj najlepšiu kamarátku
O srdce televízneho ženícha Adriana ešte donedávna bojovalo 20 „ružičiek“, dnes už sú v súťaži len posledné z nich a medzi nimi aj sebavedomá Mercedes. Mersi, ako ju prezývajú, začala svoju cestu v Ruži pre nevestu po boku svojráznej Laury, ktorá napokon priznala, že do šou prišla hlavne kvôli tomu, aby sa zviditeľnila.
Zdá sa však, že Mersi k Adrianovi postupne začala niečo cítiť a keď si uvedomila, že nechce byť tou, ktorá na seba púta pozornosť kontroverziami, získala si aj viacerých divákov. O tom, že má k televíznemu ženíchovi blízko, napokon svedčia aj ich vášnivé momenty spred kamier, no to nie je všetko.
City, ktoré k nemu podľa jej vlastných slov prechováva, totiž zaskočili aj jej najlepšiu kamarátku, ktorá ju na vilu prišla navštíviť. „Bola som z nej prekvapená... Že sa jej nielenže naozaj páči, ale vyslovene mi hovorila, že je zaľúbená,“ prezradila Xénia v Ruži pre Nevestu, ktorú vysiela Televízia Markíza.
Problémy s otcom
Mercedes vraví, že je otvorená kniha a nemá žiaden problém hovoriť o svojich pocitoch alebo o veciach, ktoré prežila. Postupne začala odkrývať aj svoje vnútro, otvárať témy týkajúce sa vnútornej pohody a v televízii si otvorene zaspomínala aj na svoje detstvo.