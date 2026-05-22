Mať romantický vzťah počas kariéry bolo nemožné. Daniela Hantuchová sa riadi svojím kompasom
Dala si čas na dôležitý nádych a výdych.
Moderná žena je pre ňu tá, ktorej nezáleží na vonkajšom prijatí a riadi sa svojím vlastným kompasom. Slovenská tenistka a tenisová komentátorka Daniela Hantuchová dnes otvorene hovorí o témach, o ktorých mnohé ženy mlčia – o tlaku spoločnosti, materstve aj strachu, že človek nestihne „ten správny čas“. Hoci počas kariéry patrila medzi najúspešnejšie športovkyne sveta, priznala, že za úspech zaplatila vysokú cenu.
Muži verzus ženy
V tenise jej nikdy nešlo o peniaze alebo slávu, ale najmä o to, aby raz bola svetovou jednotkou. „Pamätám si, keď som vyhrala ešte pred WTA svoj prvý turnaj. Po finále sme išli ako rodina na pizzu a prvýkrát som si nemusela dať margaritu, ale frutti di mare a ešte aj zmrzlinu. Vtedy som si hovorila – tak, dokázala si to!“ smiala sa v rozhovore pre Madam EVA Daniela Hantuchová, ktorá športu obetovala všetko. Aj romantické vzťahy.
„Profesionálna kariéra nie je normálny život. Je to bublina, ktorú som považovala za normálny život a teraz sa na to pozerám s obdivom, ako som to dávala. To boli samé hotely, neustále presuny, mentálny a fyzický tlak. V tenise je sezóna dlhá a človek nemá čas na nádych a výdych,“ priznala. Obzvlášť pre tenistky je podľa nej počas profesionálnej kariéry takmer nemožné mať fungujúci romantický vzťah. „A mať rodinu? Tak to je nenormálne ťažké a v tomto to máme oveľa ťažšie nastavené ako muži. Tenisti cestovali s rodinami a ďalej hrali,“ vysvetlila Daniela.
Keby to vedela
Ona sama si rodinu nezaložila a k zmrazeniu vajíčok sa odhodlala až po intervencii odborníka. „Nechcem povedať, že by ma lekár k tomu dokopal, ale bol veľmi rázny, aby som išla. Mala som 39 rokov,“ prezradila Daniela Hantuchová, ktorá netušila, že má takúto možnosť. „Pán doktor, keby som o tom vedela pred 10 rokmi,“ povzdychla si pri návšteve ambulancie. „Pani Hantuchová, toto mi povie 10 žien za deň,“ priznal jej lekár.