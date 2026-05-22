Narodil sa so šťastnou plutvou, ktorá je príznakom vzácnej choroby. Chlapčeka si ľudia zamilovali
Keď rodičia bábätka zverejnili na internete fotografie jeho ruky, okamžite sa stalo virálnym.
Prijali jeho jedinečný vzhľad a sú za neho vďační. Malý Ronan sa takmer okamžite po svojom narodení stal hitom internetu, keď jeho rodičia zdieľali na sociálnej sieti fotografiu jeho ruky, ktorá má len štyri prsty a vyzerá ako plutva ryby.
Ako ďalej informuje portál TruhtBytes, bábätko sa totiž narodilo so zriedkavým ochorením, ktoré sa volá symbrachydaktylia (zriedkavý vrodený stav charakterizovaný nedostatočným vývojom alebo absenciou prstov na rukách a/alebo nohách. pozn. red.), a postihuje iba jedno z 30- až 40-tisíc novorodencov. Fotografia chlapčeka so "šťastnou plutvou" sa stala okamžite virálnou a fanúšikovia aj verejnosť sa v komentároch predbiehali v láskyplných vyznaniach.
Zamilovali sa do jeho individuality
Rodičia Ronana neboli po synovom narodení vzhľadom jeho ruky až takí prekvapení, keďže ešte predtým, než mal prísť na svet, sa jeho matka Claire na tehotenskom ultrazvuku dozvedela, že pravá ruka jej syna bude mať odlišný tvar. Po tom však, ako lekári vykonali všetky potrebné testy a potvrdili, že dieťa je inak úplne zdravé, Claire a jej manžel prijali jedinečný vzhľad svojho syna.
Matka chlapčeka s netradičným výzorom sa dokonca vyjadrila, že sa okamžite zamilovali do jeho individuality a tešia sa, že ho budú sledovať, ako sa učí, rastie a prispôsobuje svetu.