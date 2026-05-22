Narodil sa so šťastnou plutvou, ktorá je príznakom vzácnej choroby. Chlapčeka si ľudia zamilovali - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Narodil sa so šťastnou plutvou, ktorá je príznakom vzácnej choroby. Chlapčeka si ľudia zamilovali
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Boris Valábik a Marián Gáborík / Boris Valábik s manželkou Luckou

Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku

Ilustračná fotografia.

Zachránilo ho, že v aute počúval rádio. Denisa od tragédie delilo sedem sekúnd a dnes ďakuje za život

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Všimla si iskrenie a konala. Jana z horiaceho autobusu zachránila 30 ľudí, jej reakciu obdivujú aj experti

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Martin Škrtel priznal psychické problémy.

Kopačky zavesil na klinec a prišli problémy. Martina Škrtela z najťažšieho obdobia dostal až jeden človek

Eurovízia / Kamil Mikulčík a Nela Pocisková.

Slovenský redaktor o zákulisí Eurovízie: V súťaži im chýbame. Najviac si pamätajú Pociskovú a Mikulčíka

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Boris Valábik a Marián Gáborík / Boris Valábik s manželkou Luckou

Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Narodil sa so šťastnou plutvou, ktorá je príznakom vzácnej choroby. Chlapčeka si ľudia zamilovali

Malý Ronan sa narodil s jedinečnou rukou.
Malý Ronan sa narodil s jedinečnou rukou. — Foto: Instagram @ how.everything.works

Keď rodičia bábätka zverejnili na internete fotografie jeho ruky, okamžite sa stalo virálnym.

Prijali jeho jedinečný vzhľad a sú za neho vďační. Malý Ronan sa takmer okamžite po svojom narodení stal hitom internetu, keď jeho rodičia zdieľali na sociálnej sieti fotografiu jeho ruky, ktorá má len štyri prsty a vyzerá ako plutva ryby.

Ako ďalej informuje portál TruhtBytes, bábätko sa totiž narodilo so zriedkavým ochorením, ktoré sa volá symbrachydaktylia (zriedkavý vrodený stav charakterizovaný nedostatočným vývojom alebo absenciou prstov na rukách a/alebo nohách. pozn. red.), a postihuje iba jedno z 30- až 40-tisíc novorodencov. Fotografia chlapčeka so "šťastnou plutvou" sa stala okamžite virálnou a fanúšikovia aj verejnosť sa v komentároch predbiehali v láskyplných vyznaniach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filmygalaxy (@filmygalaxy)

Zamilovali sa do jeho individuality

Rodičia Ronana neboli po synovom narodení vzhľadom jeho ruky až takí prekvapení, keďže ešte predtým, než mal prísť na svet, sa jeho matka Claire na tehotenskom ultrazvuku dozvedela, že pravá ruka jej syna bude mať odlišný tvar. Po tom však, ako lekári vykonali všetky potrebné testy a potvrdili, že dieťa je inak úplne zdravé, Claire a jej manžel prijali jedinečný vzhľad svojho syna.

Suze Lopezová s manželom a synom.
Prečítajte si tiež: Za 10-kilovou cystou sa prekvapivo skrývalo bábätko. Žena deväť mesiacov netušila, že je tehotná
Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1437854011720035&set=a.610418161130295

Matka chlapčeka s netradičným výzorom sa dokonca vyjadrila, že sa okamžite zamilovali do jeho individuality a tešia sa, že ho budú sledovať, ako sa učí, rastie a prispôsobuje svetu.

Senzácia na internete

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zaručený domáci trik proti MYŠIAM: Stačí to dať do izby a nepotrebujem ani pasce, celý rok mám od hávedi pokoj!

Takto piknikovali SLOVÁCI v 60., 70. a 80. rokoch!

1 liter mlieka na vedro vody a listy UHORKY už nežltnú: Chystajte vedrá na bohatú úrodu!

S týmto domácim TRIKOM som vyhnal mravce z celej záhrady BEZ chémie: Odskúšané, funguje to!

Plný hrniec

Pizza na panvici 10 minút – iba 6 lyžíc múky a kyslej smotany: Vychválila ju celá rodina!

Kapustový šalát Coleslaw s fantastickou jogurtovou zálievkou!

Kysnuté cesto, ktoré netreba miesiť: Recept mám od vychýrenej pekárky, upečiete z neho hocičo!

Nemecký šalát: Nesmierne dobrý šalát so syrom, šunkou a ananásom!

Zdravé tipy

Zalejte plátok slaniny obyčajnou ALPOU a navždy zabudnite, čo je reuma a bolesti kĺbov: Zlatý liek môjho deda – funguje ako malý zázrak!

10- DŇOVÁ „plank“ výzva pre ženy každého veku: Pevné brucho, štíhlejšie stehná a zdravý chrbát!

Hovoria mu „Roztápač tuku“: Zabudnite na drastické diéty, v lete pijem každý deň LEN tento nápoj!

4 RECEPTY fitness šaláty s vajíčkami pre každého, kto chce schudnúť: Mám ich od výživového poradcu!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…