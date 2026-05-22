Trpela v africkom sirotinci, teraz získala diplom. Dcéra Angeliny Jolie dokazuje, aké dôležité je zázemie
Hollywoodska herečka si dievčatko osvojila, keď malo len pár mesiacov.
Niet pochýb o tom, že keby zostala tam, kde sa narodila, namala by ani zďaleka taký život, aký má dnes. Zahara je adoptívnou dcérou Angeliny Jolie a Brada Pitta - slávni rodičia si ju kedysi vzali zo sirotinca v africkej Etiópii. Teraz sa môže pochváliť veľkou životnou udalosťou. Ako informoval magazín People, v týchto dňoch sa jej podarilo úspešne ukončiť štúdium psychológie na Spelman College v americkej Atlante a získať tak bakalársky diplom.
Dehydrovaná a podvýživená
Slávna hollywoodska hviezda Angelina Jolie si podľa medializovaných informácií vzala Zaharu z etiópskeho sirotinca, keď mala len šesť mesiacov. Bola vážne podvýživená a dehydrovaná. Herečka ju po adopcii okamžite previezla do nemocnice, kde dostala starostlivosť, ktorá jej zachránila život.
„Naša láska k sebe navzájom je nájdená,“ povedala o vzťahu s Angelinou Jolie Zahara vo videu na sociálnej sieti a dodala: „Adoptovali ma, keď som mala šesť mesiacov, a dostala som súrodencov, ktorí sú jedni z najvýnimočnejších a najmilších ľudí. Mama nás vychovala v duchu pomoci druhým, láskavosti a neustálej snahy o ľudský rast,“ napísala ďalej najstaršia dcéra hollywoodskej hviezdy.
„Tieto hodnoty môžu znieť jednoducho, ale vo svete, kde sa láskavosť prehliada a pomoc druhým má svoju cenu, som vďačná, že som mala vzor, ktorý mi ukázal, aké to je byť slušným človekom,“ pokračovala Zahara, na ktorú jej rodičia môžu byť v týchto dňoch pyšní.