Trpela v africkom sirotinci, teraz získala diplom. Dcéra Angeliny Jolie dokazuje, aké dôležité je zázemie
Dcéra Angeliny Jolie Zahara získala vysokoškolský diplom.
Dcéra Angeliny Jolie Zahara získala vysokoškolský diplom.

Hollywoodska herečka si dievčatko osvojila, keď malo len pár mesiacov.

Niet pochýb o tom, že keby zostala tam, kde sa narodila, namala by ani zďaleka taký život, aký má dnes. Zahara je adoptívnou dcérou Angeliny Jolie a Brada Pitta - slávni rodičia si ju kedysi vzali zo sirotinca v africkej Etiópii. Teraz sa môže pochváliť veľkou životnou udalosťou. Ako informoval magazín People, v týchto dňoch sa jej podarilo úspešne ukončiť štúdium psychológie na Spelman College v americkej Atlante a získať tak bakalársky diplom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dehydrovaná a podvýživená

Slávna hollywoodska hviezda Angelina Jolie si podľa medializovaných informácií vzala Zaharu z etiópskeho sirotinca, keď mala len šesť mesiacov. Bola vážne podvýživená a dehydrovaná. Herečka ju po adopcii okamžite previezla do nemocnice, kde dostala starostlivosť, ktorá jej zachránila život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Naša láska k sebe navzájom je nájdená,“ povedala o vzťahu s Angelinou Jolie Zahara vo videu na sociálnej sieti a dodala: „Adoptovali ma, keď som mala šesť mesiacov, a dostala som súrodencov, ktorí sú jedni z najvýnimočnejších a najmilších ľudí. Mama nás vychovala v duchu pomoci druhým, láskavosti a neustálej snahy o ľudský rast,“ napísala ďalej najstaršia dcéra hollywoodskej hviezdy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tieto hodnoty môžu znieť jednoducho, ale vo svete, kde sa láskavosť prehliada a pomoc druhým má svoju cenu, som vďačná, že som mala vzor, ​​ktorý mi ukázal, aké to je byť slušným človekom,“ pokračovala Zahara, na ktorú jej rodičia môžu byť v týchto dňoch pyšní.

Veľa sa od nej naučila

