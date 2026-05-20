Vypýtal si dve pivá, cigánsku a pobozkal jej ruku. Hlásateľku Hanu Rapantovú očaril staromódny Holanďan
Manželstvom získala zaujímavú svokru.
„Áno, láska, máš pravdu.“ Toto je jedna z mála slovenských viet, ktoré manžel Hany Overweter Rapantovej ovláda dokonale. „Tie sú najdôležitejšie a tie vie,“ smiala sa legendárna televízna hlásateľka, keď rozprávala o svojom Holanďanovi, ktorého spoznala úplnou náhodou na festivale. Podobným nedopatrením sa pritom kedysi dostala aj do televízie, kde sa z nej stala jedna z posledných legendárnych hlásateliek Slovenskej televízie.
Mladícka nerozvážnosť
Hana Overweter Rapantová nikdy nesnívala o sláve. Hoci ako dieťa obdivovala československé aj rakúske hlásateľky, život si predstavovala celkom inak. „Keby som nešla v 19 na konkurz do televízie, išla by som na prekladateľstvo a tlmočníctvo,“ priznala v rozhovore pre Rádio Melody. Na konkurz do Slovenskej televízie sa pritom dostala úplnou náhodou. „Povedala som si, že to vyskúšam. Išla som tam s takou mladíckou nerozvážnosťou,“ spomínala. Jedna zo spolužiačok jej po rokoch tvrdila, že vraj už na základnej škole hovorievala, že chce byť hlásateľkou, no Hana si to vôbec nepamätala.
Najťažšie vraj bolo tretie kolo konkurzu. Kandidátky mali improvizovať na rôzne témy a mladá Hana úplne zlyhala. Keď dostala tému Most SNP, v hlave jej vírili myšlienky na zbúrané podhradie a synagógu. „Chápala som, že toto ja tam nemôžem začať rozprávať,“ priznala. Ostala ticho a ani pri druhej téme – jesennom lístí – nevedela reagovať. „Strašne sa mi to zdalo triviálne,“ spomínala.
Niečo z vás bude
Napokon sa postavila a chcela odísť. Vtedy ju však zastavila hlásateľská ikona Norika Beňačková. „Nesmiete to vzdať. Vy už ste v poslednom treťom kole. My sme si vás už skoro vybrali,“ povedala jej a doslova jej zatarasila cestu von.
Keď pred Hanou 3. júna 1993 prvýkrát zasvietila červená, odrapotala naučený text a netušila, či je pripravená. „Dobre, mladá, niečo z vás bude,“ povedal jej nakoniec režisér vysielania a Hana sa na ďalších 10 rokov stala hviezdou televízie. Aj láska prišla do jej života rovnako nečakane.