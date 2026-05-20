Pätnásť rokov robil veľkú chybu a teraz to konečne mení. Obľúbený lekár búra mýty o otcovstve
Popredný slovenský odborník na stravu si uvedomil dôležitú vec.
Aj on sa zaradil medzi otcov búrajúcich dlho zakorenené zvyky. Boris Bajer, ktorého poznáme ako uznávaného lekára zaoberajúceho sa témami stravy, chudnutia a zdravého životného štýlu, sa po narodení druhého dieťaťa rozhodol pre zásadný krok. Ako vraví, 15 rokov robil jednu veľkú chybu a už ju nechce zopakovať.
Pätnásťročná chyba
Boris Bajer je popredný slovenský odborník na stravu a propagátor zdravého životného štýlu, ktorý napísal aj niekoľko kníh o zdraví. V súkromí je šťastne ženatý s manželkou Zdenkou, s ktorou vychováva dcérku Sárku. Nedávno do rodinky pribudol synček Leo, po ktorého narodení sa lekár rozhodol pre zásadný krok.
Podobne ako to dnes robí čoraz viac otcov, išiel na rodičovskú dovolenku. „Tento profil nikdy nebol insta póza fejkových postov ilúzie,“ začal vysvetľovať Boris Bajer a dodal, že si je vedomý toho, že starať sa o dieťa je naozaj náročné – a to ani nehovorí o situácii, keď sú dve.
A prečo sa tak rozhodol? Lekár si uvedomuje, že niektoré veci človek zažije iba raz. „Prvé chichotačky na vaše ksichtenie, prvé kroky, prvé slová. Chceli by ste si ten pocit ešte raz zopakovať, ale už to nikdy nebude. Jediné, čo vám ostanú, sú spomienky, nejaké videá a fotky,“ napísal a dodal, že nechcel spraviť chybu, ktorú robil takmer 15 rokov nonstop.