Aby mohol hrať za Slovensko, zaplatil 10-tisíc. Marián Hossa odhalil zákulisie, ktoré fanúšikovia nevidia
Lavína kritiky podľa neho nie je fér.
Hokejom v týchto dňoch žije celé Slovensko. S prebiehajúcimi majstrovstvami sveta sa však opäť rozbehli aj debaty o hráčoch, ktorí reprezentáciu odmietli. Zatiaľ čo kedysi sa na nich okamžite spustila vlna kritiky, dnes čoraz viac zaznieva aj druhý pohľad – ten, ktorý bežní fanúšikovia často nevidia. Ako uvádza portál Športový Čas, práve ten poskytol aj legendárny útočník Marián Hossa. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu otvorene povedal, že rozhodnutie neprísť na šampionát nebýva také jednoduché, ako sa môže zvonka zdať.
Za oponou reprezentácie
Témou absencií sa zaoberali v relácii Milujeme presilovky na TV JOJ, kde bol Hossa hosťom spolu s Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom. Práve tam pripomenul, že hráč často musí myslieť aj na svoju budúcnosť v kluboch. „Každý je v inej situácii, niekomu napríklad končí zmluva. Taký hráč to má úplne iné ako niekto, kto má kontrakt platný aj na ďalšie obdobie,“ vysvetlil Marián Hossa.
Podľa neho si veľa ľudí neuvedomuje, že profesionálni hokejisti sú v prvom rade zamestnancami svojich klubov. Ak ich trápi zranenie alebo dohrávajú mimoriadne náročnú sezónu, reprezentácia môže znamenať ďalšie veľké riziko. „Jednoducho povedané, chcete mu ukázať, že ste pripravení aj na ďalšiu sezónu. Ak vás trápi zranenie, potrebujete sa doliečiť, aby ste boli stopercentne fit,“ povedal.
Desaťtisíc z vlastného
Hossa zároveň priznal, že sám veľmi dobre vie, čo znamená túžba reprezentovať Slovensko. Spomenul si totiž na moment, keď si musel účasť na majstrovstvách sveta doslova zaplatiť z vlastného vrecka.