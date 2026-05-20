Mladá Austrálčanka prekvapila na promóciách v slovenskom kroji. Na univerzitu priniesla kúsok Podpoľania
Výber oblečenia nebol náhodný.
Kým mnohí mladí túžia zažiariť na promóciách v najnovších módnych trendoch, Johana Klimecky sa rozhodla ísť úplne inou cestou. Mladá Austrálčanka s československými koreňmi si pri preberaní diplomu na Australian Catholic University obliekla slovenský kroj z Podpoľania a svojím gestom dojala tisíce ľudí.
70-ročné dedičstvo
„Oficiálne som promovala s titulom Bachelor of Arts Honours v slovenskom kroji,“ napísala Johana na svojom instagramovom profile Johanacreates, kde zdieľa folklór, tradičné kroje, historické kostýmy aj umeleckú tvorbu.
Na promóciu si obliekla autentický kroj z obce Poniky v regióne Podpoľanie, ktorý je typický lesklou brokátovou látkou, dlhými stuhami a bohato vyšívanou krátkou vestou. „Je to jeden z mojich najobľúbenejších slovenských krojov,“ priznala mladá umelkyňa, podľa ktorej má kroj pravdepodobne viac než 70 rokov. Výber oblečenia pritom nebol náhodný.
„Keďže moja diplomová práca bola o slovenskom kroji, maľbe a výšivke, prišlo mi vhodné obliecť si na promóciu jeden z mojich slovenských tradičných krojov z regiónu Podpoľanie,“ prezradila Johana a ľudia na sociálnych sieťach jej gesto okamžite ocenili.