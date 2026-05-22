Tisícky eur od štátu čakajú na Slovákov. Málo známy príspevok dokáže uľahčí život mnohým z nich
Žiadosť treba podať na úrade práce a preukázať sa dokladom o kúpe.
Kúpa auta predstavuje pre mnohé slovenské rodiny výrazný zásah do rozpočtu, a to najmä v situáciách, keď je v domácnosti človek so zdravotným postihnutím a financie jednoducho musia smerovať inam. Mnohí však zabúdajú, že v takýchto prípadoch možno využiť príspevok od štátu, ktorým sa dajú náklady na kúpu vozidla pokryť aspoň sčasti.
Môžu prispieť až 16-tisíc
Portál Techbyte informuje, že tento príspevok je určený osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktoré je auto nevyhnutné na dochádzanie do práce, do školy, do zariadenia sociálnych služieb, denného stacionára alebo na ďalšie zákonom stanovené účely.
Ak je žiadateľ odkázaný na auto s automatickou prevodovkou a zároveň je držiteľom vodičského preukazu, maximálna výška príspevku môže dosiahnuť 16 596,96 eura. V ostatných prípadoch je maximum príspevku stanovené na 13 277,58 eura.
Výnimky a podmienky
Jeho udelenie však má podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny svoje výnimky a obmedzenia. Tým prvým je, že nie každému žiadateľovi s ťažkým zdravotným postihnutím automaticky uznajú maximálnu výšku. Tá sa vypočíta individuálne – podľa ceny vozidla a príjmu žiadateľa.