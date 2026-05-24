91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

91-ročná Želmíra Staroňová.
91-ročná Želmíra Staroňová. — Foto: Instagram - @nadacia_petratoth

Týždne bola v pivnici, prežila hlad aj zimu.

„Dnes ma až srdce bolí, keď vidím, čo sa dnes medzi ľuďmi robí. Prečo je medzi ľuďmi toľko závisti a nepokoja? My sme to nepoznali. Naozaj nie. Žili sme skromnejšie, ale o to radostnejšie,“ hovorí 91-ročná Želmíra Staroňová zo Závažnej Poruby. Vo svojej dielni dodnes drží v rukách kožu, raznice a nástroje, ktoré ju sprevádzali celý život. Každý pohyb robí pomaly, precízne a s pokorou človeka, ktorý vie, že remeslo nie je len práca.

91-ročná Želmíra Staroňová.
91-ročná Želmíra Staroňová. Foto: Instagram - @nadacia_petratoth

Vrátil sa jej zrak

„Keď bol človek mladý, išlo všetko ľahko. Sily bolo viac. Teraz už síl ubúda, ale chvalabohu, zrak sa mi vrátil, takže mám aspoň trošku výhodu, že sa ešte môžem venovať tejto mojej robote,“ prezradila pani Želmíra vo videu Nadácie Petry Toth, šperkárky, ktorá sa rozhodla zaznamenať životné príbehy pamätníkov. Cieľom projektu Žijúci pamätníci je uchovať spomienky generácie, ktorá prežila vojnu, chudobu aj tvrdú prácu, no napriek tomu si zachovala pokoru, úctu a radosť zo života.

Z Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2010 / Petra Toth
Prečítajte si tiež: Slovenská šperkárka Petra Toth zachraňuje folklórny festival. Bez peňazí od štátu museli akciu zrušiť

Pani Želmíra priznala, že vôňu kože, ručnú prácu a poctivé remeslo má vpísané do života rovnako hlboko ako spomienky na detstvo, ktoré nebolo jednoduché. Vyrastala v rodine, kde sa odmalička pracovalo a každé dieťa vedelo, čo znamená zodpovednosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Toth (@petratothjewellery)

Choď podojiť, choď žať

„Boli sme tri dievčatá a bolo treba pripravovať výbavu, tak sme chovali husy. Naše mamy voľakedy veľmi skoro vstávali – už o tretej ráno chodievali do hory na čučoriedky a maliny. Ja som bola taký motor doma všade. ‚Choď žať, choď podojiť.‘ Večer nám mama všetko nadiktovala: ‚Ty urobíš toto, ty toto a ty toto.‘ A beda, keď prišla domov a nebolo porobenô,“ spomínala. Práve mama ju naučila hodnoty, ktoré si nesie celý život. Nie sú to peniaze či pohodlie, ale úcta k druhým a súdržnosť rodiny.

V schátranej verande má vzniknúť nová dielňa majstra hračiek.
Prečítajte si tiež: Slováci sa spojili: Tradícia kyjatických hračiek vďaka ním bude žiť aj naďalej

„Mamke veľmi záležalo na tom, aby sme ako súrodenci spolu dobre vychádzali. To som naučila aj moje deti. Voľakedy sme nemali ani toľko hračiek, takže sme sa viac zapodievali prácami doma. Dnes keď pozriete deti zo školy, každé ide s mobilom v ruke. Ani ‚dobrý deň‘, ani nič. A chráň Boh, keby sme my voľakedy niekoho nepozdravili,“ povedala otvorene. Do jej detstva však kruto zasiahla vojna a spomienky na ňu si nesie dodnes.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Takto jednoducho sa zbavíte SLIZNIAKOV vo vašej záhrade!

Vezmite 2 TABLETY a bielizeň je ako nová – zmizol zažltnutý povlak aj škvrny: Domáci trik, ktorý som nikdy predtým nepoznala!

Ryža je pre ÚRODU malín hotovým zázrakom: Ak ich chcete zbierať na VEDRÁ, skúste tento tip, toľko SLADUČKÝCH malín ste ešte nemali!

Obyčajnej sódy bikarbóny sa vošky boja ako ohňa: Stačilo s ňou urobiť toto a z dvora zmizli okamžite!

Plný hrniec

Beriem len mlieko, 100 g cukru a robím LUXUSNÚ domácu zmrzlinu za 10 minút!

Túto CUKETU môžem jesť každý deň: Jednoduchý RECEPT na obed za 10 minút – tak chutné, že nahradí aj mäso!!

Všetko len zamiešam a hotovo: Jahodový koláč, topiaci sa v ústach – pečiem ho celý rok!

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Zdravé tipy

Kvet z lipy je ZÁZRAK, ktorý máte v júni zdarma: Pomoc s vysokým cholesterolom, pri chudnutí a po šálke spíte ako bábätko!

Len OBYČAJNÁ sóda bikaróna a trocha kávy: Len zamiešajte a hneď aj použite – ženy, je to tá najlepšia vec!

Nepridávajte ju len k pečenému mäsu: Najlepšia bylinka pre mozog, srdce, cievy, kĺby, kožu, vlasy a mnohé ďalšie!

Dajte si do izby túto rastlinu a konečne sa vyspíte: Ak máte nádchu či upchaté dutiny, pomôže lepšie ako sprej do nosa!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…