91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak
Týždne bola v pivnici, prežila hlad aj zimu.
„Dnes ma až srdce bolí, keď vidím, čo sa dnes medzi ľuďmi robí. Prečo je medzi ľuďmi toľko závisti a nepokoja? My sme to nepoznali. Naozaj nie. Žili sme skromnejšie, ale o to radostnejšie,“ hovorí 91-ročná Želmíra Staroňová zo Závažnej Poruby. Vo svojej dielni dodnes drží v rukách kožu, raznice a nástroje, ktoré ju sprevádzali celý život. Každý pohyb robí pomaly, precízne a s pokorou človeka, ktorý vie, že remeslo nie je len práca.
Vrátil sa jej zrak
„Keď bol človek mladý, išlo všetko ľahko. Sily bolo viac. Teraz už síl ubúda, ale chvalabohu, zrak sa mi vrátil, takže mám aspoň trošku výhodu, že sa ešte môžem venovať tejto mojej robote,“ prezradila pani Želmíra vo videu Nadácie Petry Toth, šperkárky, ktorá sa rozhodla zaznamenať životné príbehy pamätníkov. Cieľom projektu Žijúci pamätníci je uchovať spomienky generácie, ktorá prežila vojnu, chudobu aj tvrdú prácu, no napriek tomu si zachovala pokoru, úctu a radosť zo života.
Pani Želmíra priznala, že vôňu kože, ručnú prácu a poctivé remeslo má vpísané do života rovnako hlboko ako spomienky na detstvo, ktoré nebolo jednoduché. Vyrastala v rodine, kde sa odmalička pracovalo a každé dieťa vedelo, čo znamená zodpovednosť.
Choď podojiť, choď žať
„Boli sme tri dievčatá a bolo treba pripravovať výbavu, tak sme chovali husy. Naše mamy voľakedy veľmi skoro vstávali – už o tretej ráno chodievali do hory na čučoriedky a maliny. Ja som bola taký motor doma všade. ‚Choď žať, choď podojiť.‘ Večer nám mama všetko nadiktovala: ‚Ty urobíš toto, ty toto a ty toto.‘ A beda, keď prišla domov a nebolo porobenô,“ spomínala. Práve mama ju naučila hodnoty, ktoré si nesie celý život. Nie sú to peniaze či pohodlie, ale úcta k druhým a súdržnosť rodiny.
„Mamke veľmi záležalo na tom, aby sme ako súrodenci spolu dobre vychádzali. To som naučila aj moje deti. Voľakedy sme nemali ani toľko hračiek, takže sme sa viac zapodievali prácami doma. Dnes keď pozriete deti zo školy, každé ide s mobilom v ruke. Ani ‚dobrý deň‘, ani nič. A chráň Boh, keby sme my voľakedy niekoho nepozdravili,“ povedala otvorene. Do jej detstva však kruto zasiahla vojna a spomienky na ňu si nesie dodnes.