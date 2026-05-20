Po páde zostala ležať v kaluži krvi. To, čo spravil neznámy mladík, ubolenú seniorku zo Žiliny dojalo
Aj malým gestom môžeme človeku v núdzi zachrániť život.
Niektorí ľudia prejdú okolo bez jediného pohľadu, iní sa pri človeku v núdzi zastavia bez váhania. Seniorka zo Žiliny dnes hovorí o veľkom šťastí, že v jednej z najbolestivejších chvíľ jej života sa stala práve druhá vec. Po nešťastnom páde ostala ležať na zemi, krvácala a sama sa nedokázala postaviť.
Ako uvádza portál žilinak.sk, staršia Žilinčanka sa rozhodla verejne poďakovať mladému mužovi, ktorý jej minulý týždeň pomohol pri autobusovej zastávke neďaleko nemocnice. V šoku a bolestiach mu vraj nestihla povedať všetko, čo chcela, a tak sa mu prihovorila aspoň týmto spôsobom.
Tvárou na zem
Seniorka išla od žilinskej nemocnice smerom k zastávke autobusov. Tesne pred ňou však zakopla o vyčnievajúcu dlažbu a spadla priamo na tvár. Náraz bol taký silný, že ostala bezmocne ležať na zemi.
„Zakopla som o dlaždičku a spadla som tak nešťastne, že som sa rozpleštila ako žaba, ktorú prejde auto,“ opísala so smiechom Žilinčanka, ktorá si aj po nepríjemnom zážitku zachovala nadhľad. Po páde mala poranenú tvár, silno krvácala a sama sa nedokázala postaviť. Práve vtedy si ju všimli dvaja muži, ktorí k nej okamžite pribehli a pomohli jej vstať.