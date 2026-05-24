Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá
Kedysi jeden z najúspešnejších českých hokejistov našiel svoje šťastie na druhýkrát.
„Každý deň zo mňa robíš lepšieho človeka.“ Takto pekne píše na svojom profile na sociálnej sieti niekdajšia Miss Českej republiky Michaela Habáňová, keď hovorí o svojom partnerovi Petrovi Čajánkovi. Príbeh lásky kedysi jedného z najúspešnejších českých hokejistov a o jeho 21 rokov mladšej partnerky rozvíril pred rokmi vody českého šoubiznisu po tom, ako trojnásobnému majstrovi sveta stroskotalo 20-ročné manželstvo.
Jeho rozpad dávali za vinu práve mladšej kráske. Tá sa totiž v minulosti v rodine hokejistu často objavovala, keďže osem rokov chodila s jeho synovcom a podľa informácií portálu Expres.cz dokonca strážila aj Čajánkove deti. Podľa najnovších správ sa však zdá, že obom to vo vzťahu náramne klape, keďže sú spolu už päť rokov, majú dcérku Emily a pred časom dokonca začali celkom novú životnú kapitolu.
Pracovitý a húževnatý
Rodáka zo Zlína priviedli k hokeju na jeho vlastné prianie rodičia, keď mal šesť rokov, a zapísali ho do hokejovej prípravky. Na miestnom zimnom štadióne tak trávil od detstva takmer všetok svoj voľný čas. V žiackych kategóriách síce spočiatku nepatril medzi výnimočné talenty, na vrchol sa však neskôr vypracoval vďaka svojej obrovskej pracovitosti, húževnatosti a tvrdošijnosti.
A hoci pred časom svoju hokejovú kariéru už zavesil na klinec, patrí medzi jedného z najuznávanejších českých hokejových hviezd - hral v NHL (National Hockey League, NHL je profesionálna športová organizácia, ktorú tvoria hokejové tímy v Spojených štátoch a v Kanade, pozn. red.), je bronzový medailista z olympiády aj trojnásobný majster sveta. „Vážim si to, že som mohol hrať hokej tak dlho. Som šťastný, že ma to naozaj bavilo,“ poznamenal Čajánek ešte v roku 2019 v rozhovore pre iDnes.cz.
O 21 rokov mladšia
Petrovi Čajánkovi sa však darilo aj mimo ľadu a pre mnohých fanúšikov predstavoval oddaný rodinný typ. So svojou dnes už bývalou manželkou Kateřinou, ktorá je trénerkou jogy, mal tri deti a v manželstve s ňou prežil takmer 20 rokov.
Všetko sa však zmenilo po tom, ako ukončil kariéru a do hry vstúpila o 21 rokov mladšia Miss Českej republiky z roku 2017 Michaela Habáňová. Napriek tomu, že sa cesty hokejistu a modelky skrížili nezvyčajným spôsobom, netrvalo dlho, aby sa medzi oboma začalo rysovať niečo viac ako len bežný úlet.