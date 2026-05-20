Žilinčania prišli s nádejou pre diabetikov. Prelomová liečba im môže zachrániť končatiny pred amputáciou
Tam, kde často rozhodovala amputácia, skúšajú novú cestu.
Ľudia s diabetom či vážnym poškodením ciev často žijú s obavou, že prídu o nohu. Na Slovensku pritom nejde o ojedinelé prípady. Práve preto vzbudila pozornosť novinka zo Žiliny, ktorá môže pacientom priniesť novú šancu na záchranu končatín aj kvalitnejší život.
Ako uvádza portál tvnoviny.sk, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline začala ako prvá na Slovensku aj v celej strednej Európe využívať modernú metódu Truelok Elevate. Postup je určený pacientom, ktorých trápia nehojace sa rany, diabetické komplikácie alebo vážne poškodenie ciev na dolných končatinách. Práve u nich býva amputácia často posledným riešením.
Keď hrozí amputácia
Lekári hovoria o metóde, ktorá sa nesústredí iba na samotnú ranu, ale snaží sa zlepšiť stav končatiny zvnútra. Cieľom je podporiť prirodzené procesy tela tak, aby sa do poškodených miest dostalo viac krvi, kyslíka a živín potrebných na hojenie.
Pri zákroku odborníci pracujú s holennou kosťou na predkolení. Pomocou špeciálneho fixátora dochádza ku kontrolovanému posúvaniu malej časti kostného tkaniva, čím sa podľa lekárov aktivujú regeneračné mechanizmy organizmu.
„Tým sa aktivujú prirodzené regeneračné mechanizmy organizmu a podporuje sa novotvorba ciev, čo vedie k zlepšeniu prekrvenia poškodenej oblasti,“ vysvetlil riaditeľ FNsP Žilina a primár oddelenia úrazovej chirurgie Juraj Kacian.