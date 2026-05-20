Rakovina jej berie sily, no pre tri deti chce žiť. Pomôžme milujúcej mamičke Radke vyhrať boj s rakovinou
Sama to nezvládne.
Ešte donedávna bol život Radky najmä o deťoch, rodine a každodenných starostiach, ktoré pozná každá mama. Dnes je všetko inak. Každý druhý týždeň nastupuje na náročnú chemoterapiu a namiesto bežných dní trávi čas medzi nemocničnými izbami, vyšetreniami a nekonečným strachom z toho, čo prinesie ďalšie ráno.
Radka bojuje s rakovinou. A popritom sa snaží zostať mamou pre svoje tri deti, ktoré ju potrebujú viac než kedykoľvek predtým.
Túto výzvu píše jej brat. Nie preto, že by rodina chcela ľútosť. Ale preto, že prišiel moment, keď už sami nevládzu niesť všetko, čo im život naložil.
Každé z detí je výnimočné
Radkina rodina vždy držala spolu. Aj v časoch, ktoré neboli jednoduché.
Najstaršia dcéra Ester má 16 rokov a študuje tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Tanec je jej útočiskom, miestom, kde môže aspoň na chvíľu vypnúť obavy o mamu a domov. Napriek všetkému zostáva cieľavedomá, citlivá a odhodlaná ísť za svojím snom.
Trinásťročný Kamil je autista. Keď rodina počula diagnózu, prišli obavy aj neistota z budúcnosti. No Kamil všetkým ukázal, že človeka neurčuje diagnóza, ale jeho srdce a talent. Miluje recitáciu a svojím talentom dokázal vyhrať celoslovenskú súťaž Gaňova Tarnava. Pre rodinu je obrovskou pýchou.
Najmladšia Anežka má len osem rokov. Je detským smiechom v domácnosti, ktorá dnes veľmi často bojuje so strachom a únavou. Aj v najťažších chvíľach dokáže priniesť svetlo tam, kde ho už ostatní nevidia.