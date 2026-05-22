Bratia Pospíšilovci majú v hľadisku špeciálnu podporu. Ella a Veronika ukazujú, ako sa dá vyjadriť láska
Súrodenci si na majstrovstvách sveta plnia jeden zo svojich snov.
Snívali o tom, že si raz spolu zahrajú v reprezentačnom tíme na vrcholnom turnaji a napokon sa to stalo skutočnosťou. Martin a Kristián Pospíšilovci patria na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku medzi našich lídrov a celé Slovensko verí, že ich hviezda bude na ľade žiariť čo najdlhšie.
Hokejisti majú v dejisku šampionátu zabezpečenú podporu nielen od fanúšikov, ale aj od svojich partneriek. Ella a Veronika však neprišli naprázdno. Ako prezradili pre Nový Čas, nechali si vyrobiť špeciálne bundy.
Ako zo starých čias
Martin aj jeho brat Kristián pochádzajú z veľkej hokejovej rodiny, v ktorej rodičia obetovali naozaj veľa, aby ich chlapci mohli hrať hokej v zahraničí. „Obetovali veľmi veľa voľného času, ktorý mohli využiť inak než chodením po štadiónoch, a takisto obetovali veľmi veľa peňazí. Hokej nie je lacný šport a rodičia museli predať byt pri Zvolene, aby som mohol v hokeji napredovať,“ spomínal ešte v roku 2018 pre Denník N Martin, ktorý rodičom nikdy nezabudne, čo všetko urobili, aby uspel.
Na prebiehajúcom svetovom šampionáte spolu s bratom Kristiánom nastúpili v úvodných zápasoch v elitnej formácii a pozornosť fanúšikov púta aj ich vzájomná súhra. Napríklad v zápase proti Taliansku strelil Kristián prvý gól Slovenska na turnaji práve po Martinovej asistencii, čo obaja bratia s úsmevom komentovali ako akciu „zo starých čias pred panelákom,“ informoval portál Aktuality.sk.
Šlofík
Život oboch bratov sa však netočí len okolo hokeja. Do dejiska turnaja ich prišli osobne podporiť aj ich partnerky. „Prišli sme až na druhý zápas s Talianskom a budeme tu do konca základnej časti. Ak by chalani postúpili do štvrťfinále, tak sa tu znova objavíme, čo veríme, že sa im to podarí,“ prezradila Kristiánova partnerka Veronika.