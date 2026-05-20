Všimla si iskrenie a konala. Jana z horiaceho autobusu zachránila 30 ľudí, jej reakciu obdivujú aj experti
Všimla si iskrenie a konala. Jana z horiaceho autobusu zachránila 30 ľudí, jej reakciu obdivujú aj experti
Všimla si iskrenie a konala. Jana z horiaceho autobusu zachránila 30 ľudí, jej reakciu obdivujú aj experti

— Foto: HZS Libereckého kraje

Neurobila jedinú chybu.

Ráno, ktoré pre desiatky cestujúcich začalo úplne obyčajne, sa v priebehu sekúnd zmenilo na boj o život. V preplnenom autobuse smerujúcom z českého Liberca do Děčína si nikto nič nevšimol – okrem vodičky Jany Tomkovej. Zachovala pokoj a svojou duchaprítomnosťou napokon zachránila život 30 ľuďom.

Sekundy, ktoré rozhodli

Ako uvádza portál CNN Prima News, celý príbeh sa odohral začiatkom novembra minulého roka. Mladá vodička si najskôr všimla nezvyčajné odlesky. „Pozrela som sa do zrkadla a vidím iskry a plamene,“ spomína Jana na moment, keď počas jazdy zistila, že autobus horí.

Hoci šlo o situáciu, ktorá by väčšinu ľudí úplne ochromila, ona vedela, že sa nesmie nechať premôcť panikou. „Povedala som si: ‚Jana, v pokoji, zastavíme, vyženieš ich von, všetko bude dobré,‘“ opisuje. Rozumela tomu, že len rýchly a presný postup môže zabrániť tragédii.

Včasná reakcia

Podľa jej slov bolo kľúčové neurobiť jedinú chybu. „Vedela som, že najpodstatnejšie je spraviť všetko v správnom poradí.“ Dala smerovku, zastavila pri krajnici a aktivovala zastávkovú brzdu – bez nej by sa dvere neotvorili a cestujúci by sa nemohli dostať von. Až potom zakričala: „Horíme! Všetci von!“

V autobuse sedelo 30 ľudí, väčšinou študentov na ceste do školy. „Nikto okrem mňa si nevšimol, že sa niečo deje. Tí študenti majú slúchadlá a ráno ešte podriemkavajú. Ale reagovali skvelo. Veľmi rýchlo vystúpili a presunuli sa za zvodidlá.“

O pár okamihov neskôr už celý autobus pohltili plamene. „Trvalo to asi minútu a autobus bol celý v ohni, bolo to ako z apokalypsy,“ opisuje vodička, ktorá jazdí len dva roky. „Keď boli všetci vonku, stále som sa uisťovala, že nikto nezostal vo vnútri. Po chvíli to na mňa doľahlo a začala som sa rúcať,“ dodala úprimne. Podľa jej slov ju nakoniec utíšili práve dve študentky, ktoré viezla. „Upokojovali ma, starali sa o mňa, boli skvelé. Veľmi im za to ďakujem,“ odkazuje.

Odborníci hovoria o dokonalom postupe

