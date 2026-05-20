Kamaráti mu hovoria alchymista. Michal Hudák sa našiel v aktivite, pri ktorej vraj vymýšľa bláznovstvá
Jeho uhorky síce nevyhrali súťaž ako tie od Helenky Vondráčkovej, v zaváraní sa však jednoznačne našiel. Michal Hudák v rozhovore pre Plus 7 dní prezradil, že doma vyrába všetko možné – od nezvyčajných džemov cez želé až po džiny, ktoré nikde inde nenájdete. Kamaráti ho vraj preto nazvali alchymistom a jeho hobby ocenili aj fanúšikovia na sociálnych sieťach.
Vymýšľa bláznovstvá
Známa tvár z obrazoviek Televízie JOJ, ktorý divákov už roky zabáva v relácii Inkognito, sa doma mimo kamier venuje aktivite, ktorá by asi v spojitosti s ním napadla len málokoho. „Zaváranie je moje veľké hobby. Vymýšľam kadejaké bláznovstvá len preto, lebo sa to nedalo kúpiť,“ priznáva Michal Hudák.
A čo to znamená konkrétne? „Robím kapary z púčikov medvedieho cesnaku, kumquatový džem (kumkvát je citrusové ovocie pripomínajúce miniatúrne pomaranče, pozn. redakcie) či physalisové želé (physalis alebo machovka je rastlina, ktorá produkuje malé plody obalené v papierovitom obale, pozn. redakcie),“ vymenoval len niektoré zo svojich „zaváranín“ moderátor, ktorý sa však nevyhýba ani inému typu experimentov.