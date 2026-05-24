Recept našich babičiek ohúril svet. V prestížnom rebríčku nechal za sebou aj cisársky trhanec
Kedysi jedlo chudobných, dnes svetový hit.
Vyrastali na nich naši rodičia aj starí rodičia a mnohí z nás ich dodnes poznajú z víkendov na chate či z kuchýň našich babičiek. O to väčším prekvapením je, keď sa práve tieto jednoduché recepty dostanú medzi najlepšie hodnotené jedlá sveta. Slovenská kuchyňa sa totiž opäť dostala do hľadáčika známeho gastronomického portálu Taste Atlas, ktorý pravidelne mapuje chute sveta a hodnotí ich na základe skúseností turistov aj domácich.
Tentoraz sa zameral na najlepšie placky a palacinky strednej Európy. V konkurencii desiatok ikonických pochúťok z Rakúska, Poľska, Maďarska či Holandska zabodovala aj slovenská klasika, ktorú mnohí poznajú ešte z detstva.
Rebríček chutí
Do prvej päťky sa dostali jedlá, ktoré dobre poznajú milovníci sladkých aj slaných dobrôt. Piate miesto obsadili poffertjes, teda malé, okrúhle a nadýchané holandské palacinky vyrobené z droždia a pohánkovej múky.
Štvrtú priečku si uchmatli poľské placki zemniaczane, teda zemiakové placky. Ako uvádza Taste Atlas, ide o bežné a jednoduché jedlo zo strúhaných zemiakov, na ktorom si pochutnáte vo všetkých častiach Poľska.
Na bronzovej priečke sa umiestnili naši susedia a ich lívance. „Česi ich najradšej konzumujú posypané práškovým cukrom a škoricou alebo poliate rôznymi ovocnými džemmi, ale ich mierne sladká chuť znesie množstvo iných polev a doplnkov,“ opisuje pochúťku gastroportál.
Druhé miesto patrí dobre známemu rakúskemu cisárskemu trhancu Kaiserschmarrn. Ide o nadýchané palacinkové cesto potrhané na kúsky, ktoré sa tradične podáva s práškovým cukrom a ovocným kompótom.
Slovenský úspech
Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celej strednej Európy, víťaz vás pravdepodobne prekvapí.