Ide o desiatky eur mesačne. Slovenské rodiny môžu získať málo známy príspevok, ktorý pomôže v ťažkej dobe
Mnohí o tejto dávke vôbec netušia.
V čase, keď si mnohé rodiny dvakrát premyslia aj bežný nákup potravín, dokáže potešiť každé euro navyše. Mnohí rodičia pritom netušia, že štát ponúka pomoc, ktorá môže domácemu rozpočtu uľaviť o desiatky eur mesačne. O tejto možnosti sa pritom stále hovorí len okrajovo.
Ako uvádza portál tvnoviny.sk, niektoré slovenské rodiny môžu popri klasickom prídavku na dieťa získať aj ďalší príspevok. Ide o príplatok k prídavku na dieťa vo výške 30 eur mesačne, ktorý je určený najmä pre domácnosti, ktoré si nemôžu uplatniť daňový bonus.
Peniaze navyše
Za rok tak môže rodina získať ďalších 360 eur. Nárok však nevzniká automaticky každému rodičovi. Podmienkou je, aby už žiadateľ poberal klasický prídavok na dieťa a zároveň spĺňal ďalšie zákonné pravidlá.
Príplatok je určený rodičom alebo osobám, ktoré majú nezaopatrené dieťa v náhradnej starostlivosti. Ak podmienky spĺňa viac ľudí v domácnosti, peniaze dostane ten, komu sa už vypláca samotný prídavok na dieťa.
Ako uvádza portál Peniaze, dávka je určená najmä poberateľom dôchodkov. Nárok môže vzniknúť napríklad pri starobnom dôchodku, predčasnom starobnom dôchodku či invalidnom dôchodku pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 70 percent. Týka sa to aj niektorých výsluhových dôchodkov alebo obdobných dávok zo zahraničia.