Nosil debny a upratoval autobus, aby bol pokorný. Skromného Šimona Nemca z Liptova vychovala tvrdá ruka
Nosil debny a upratoval autobus, aby bol pokorný. Skromného Šimona Nemca z Liptova vychovala tvrdá ruka

Šimon Nemec a Juraj Slafkovský. — Foto: Instagram - @simonnemec17; Instagram - @peter_pellegrini

„Robili sme hlúposti na ľade a potom sa to ukázalo aj na výsledku,“ priznal Šimon Nemec po prehratom zápase so Spojenými štátmi v semifinále olympijského turnaja. Rodák z Liptova tak ukázal, že aj napriek tomu, že patrí medzi piliere reprezentácie a zarezáva v najlepšej lige sveta, skromnosť a sebareflexia mu nechýbajú. Všetko sa pritom začalo celkom nenápadne – jedným detským výletom do Prahy.

Mama s babkou plakali

Keď mal Šimon Nemec šesť rokov, otec ho zobral do Prahy na zápas NHL. V O2 aréne sledoval duel NHL Premiere medzi Boston Bruins a Arizona Coyotes. Na ľade lietali hviezdy ako Zdeno Chára, David Krejčí či Patrice Bergeron a malý chlapec s otvorenými ústami hltal tempo aj kvalitu hry.

O trinásť a pol roka neskôr sa karta obrátila. Tentoraz to bol on, kto pozval otca na zápas NHL – priamo do Ameriky. V hale Prudential Center nastúpil v drese New Jersey Devils proti Montreal Canadiens, za ktorých zažiaril aj Juraj Slafkovský. „Som veľmi rád, že ma otec videl. Stále je to ako sen. Naposledy sme boli spolu na NHL v Prahe, keď som bol malý. A teraz sme tu,“ povedal pre NHL.com Šimon Nemec, ktorý kedysi začínal s futbalom, no od útleho detstva bolo jasné, že jeho cestou bude hokej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Začínal už ako trojročný, potom na chvíľku skončil. So starými rodičmi sme ho na dedine naučili poriadne korčuľovať. Keď sa to naučil, od štyroch rokov už chodil pravidelne na tréningy v Mikuláši,“ spomínal pre Šport.sk jeho otec Ján Nemec. Ako desaťročný si Šimon dokonca mesiac vyskúšal brankársku výstroj. „Mne sa to páčilo, ale mama so starou mamou pri tom plakali. Našťastie pre nich nemali pre syna lapačku, keďže má opačné garde, tak sa vrátil do obrany,“ prezradil s úsmevom otec, ktorý držal syna napriek úspechom nakrátko.

Upratoval autobus

„Len aby mu sláva nestúpla do hlavy. Ku všetkému treba pristupovať s pokorou. Odmalička sme ho držali na uzde, mal som nad ním tvrdú ruku,“ povedal otvorene o Šimonovi, ktorý ako 15-ročný mladý chalan odišiel z domu a začal sa starať sám o seba.

