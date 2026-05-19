Moderuje Ružu, no lásku našiel na internete. Krištof je šťastný s Veronikou, ktorej závidí úžasnú vlastnosť
Obľúbený moderátor našiel svoje šťastie na druhýkrát.
Keď na verejnosť prenikli správy o rozvode, vyjadril sa jasne. „Neznamená to žiadny agresívny rozvod, nestalo sa nič zlé,“ tvrdil vtedy Krištof Králik. Čoraz viac obľúbený moderátor, ktorý sa moderovania šou Ruža pre nevestu zhostil aj tento rok, napriek zahmlievaniu lásku z festivalu už zachrániť nedokázal. Dlho však sám nezostal. Šťastena sa totiž na neho usmiala na Instagrame, kde to zaiskrilo medzi ním a trpezlivou Češkou. Na to, aby vedeli, že tam niečo je, vraj stačil jeden krátky rozhovor. A ako vraví Krištof dnes, na svojej partnerke Veronike obdivuje najmä jednu úžasnú vlastnosť.
Opovrhoval ním
Rodák z Bratislavy je Slovákom známy nielen ako moderátor šou Ruža pre nevestu, do ich povedomia sa dostal už prostredníctvom seriálu Pán profesor, do ktorého si ho vybrali z modelingovej agentúry. O práci v módnej brandži však Krištof nesníval a ako priznal v rozhovore pre Pravdu, modelingom dokonca dlho opovrhoval.
„Vždy som túžil fotiť módu, ale nedokázal som sa vcítiť do pozície toho druhého – teda objektu pred fotoaparátom – ani si to predstaviť,“ prezradil Krištof. Zlom nastal, keď ho na Facebooku oslovil taliansky bloger. „On sa ma prvý spýtal, či robím modeling, a keď zistil, že nie, začal ma prehovárať, aby som to skúsil. Ani neviem prečo, ale myšlienka ma zlákala,“ spomína moderátor, ktorý niekoľko mesiacov odolával, ale napokon sa predsa len rozhodol poslať svoje fotografie do talianskej pobočky agentúry Elite. A zvyšok je už, ako sa hovorí, história.
Gigantický stres
Dnes ho diváci a najmä diváčky vnímajú predovšetkým ako moderátora obľúbenej šou Ruža pre nevestu, v ktorej o srdce ženícha bojuje 20 mladých žien. Tejto úlohy moderátora sa zhostil so cťou, no spočiatku mu vraj do smiechu nebolo. „Tie začiatky Ruže boli pre mňa extrémne ťažké. Mal som gigantický stres z toho všetkého,“ otvorene priznal v relácii SAJFA ŠOU Fun rádia moderátor
V tom čase ešte po jeho boku stála česká modelka Petra, ktorú spoznal na festivale v Ostrave a mala to byť lásku na prvý pohľad. Nasledovala svadba v Las Vegas, no už po dvoch rokoch išli od seba. A hoci spočiatku zahmlieval, napokon to potvrdil pre Markiza.sk.