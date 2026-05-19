Ich láska má jediný háčik. Medzi Jennifer Lopez a jej kolegom to iskrí, zahojila si zlomené srdce?
Jennifer Lopez neskrýva sympatie k svojmu kolegovi.
Každý, kto sa v okolí natáčania len objavil, nemohol si nevšimnúť ich chémiu. Jennifer Lopez sa onedlho objaví v romantickej komédii Office Romance na Netflixe, v ktorom bude predmetom jej filmového romantického vzplanutia herec a komik Brett Goldstein. To, čo sa odohrá na plátne, však malo prebehnúť aj v realite.
Stále spolu
„Od začiatku bola medzi nami skvelá chémia a všetko sa to len násobilo časom, keď sme spolu pracovali," povedala Jennifer Lopez na premiére filmu, kde sa k sebe bez okolkov celý čas túlili.
„Čakala som drsného chlapa, ale našla som milého, jemného a zároveň inteligentného človeka, ktorý je navyše veľmi očarujúci," dodala. Vo filme stvárnila riaditeľku firmy, ktorá sa zamiluje do svojho nového podriadeného kolegu.
Samotný Brett Goldstein film produkoval a pre Lopez mal slabosť celé roky pred ich stretnutím. Už týždne pred premiérou sa objavili zákulisné informácie z prostredia natáčania, podľa ktorých je iskrenie medzi nimi neprehliadnuteľné.
„Boli veľmi dotieraví, stále sa spolu smiali a všetci sme tušili, že spolu chodia," dostalo sa na verejnosť. Na dotočnej párty v Dominikánskej republike sa stále spolu objímali a potom ich zbadali vytratiť sa do súkromia. To, že je im spolu dobre, sa nedalo skryť.