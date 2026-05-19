Vesmír pochopil, že už nechce byť sám. Rasťo Ekkert je po krutom rozchode a problémoch s pitím opäť šťastný
Niekdajší reportér za jednu zo svojich najväčších chýb považoval to, že sa priskoro oženil.
S prvou manželkou si povedali áno v mladom veku a hoci spolu prežili viac ako dve desaťročia, svoje manželstvo napokon zachrániť nedokázali. Rastislav Ekkert potom našiel šťastie pri partnerke Tine, ktorá sa však jedného dňa už nevrátila a jemu sa zrútil svet.
Bývalý jojkár sa svoje utrpenie a bolesť snažil vyriešiť alkoholom, no toto temné obdobie je už našťastie za ním. Novinár, ktorý po celý život miluje prírodu a dobrodružstvo, sa totiž nedávno na svojom profile na sociálnej sieti pochválil tým, že po jeho boku je nová žena. Spája ich rovnaká vášeň pre aktívny pohyb.
Zrútil sa mu svet
Rastislav Ekkert a jeho bývalá manželka sa brali ešte ako mladí a podľa reportérových slov už po roku spoločného života zistili, že nie sú naladení na tú istú vlnu. „Ale už sme mali jedno malé dieťa a neskôr prišlo ďalšie. Stále sme to spolu ťahali. Nevládal som opustiť rodinu s malými deťmi. Nedokázal som si povedať, že tieto deti nechám nezaopatrené a bez otca. Veľakrát sme si s manželkou povedali, že keď dcéry odrastú a vyletia z hniezda, budeme sa asi musieť rozísť a žiť si každý svoj život,“ vravel pre Život bývalý jojkár, ktorý napokon s manželkou prežil 24 rokov, vzťah však zachrániť nedokázali.
Keď potom jedného dňa prešiel reportér cez Biele Karpaty na Kysuce, našiel tam svoju životnú partnerku Tinu, s ktorou prežil najkrajšie obdobie života. Tina sa však jedného dňa nevrátila a jeho to zdrvilo. „Keď odišla, zostalo prázdno a zrútil sa mi svet,“ spomínal v rozhovore pre Život Rasťo Ekkert, ktorý potom svoj žiaľ utápal v alkohole.