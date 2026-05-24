Z vajíčok dokáže pripraviť naozaj dobré raňajky. Agáta Hanychová pri tomto recepte kalórie nepočíta
Nie sú to najdiétnejšie raňajky, ale sú naozaj dobré, vraví Hanychová.
Kedysi mala povesť rebelky, no dnes je mamou troch detí, pre ktorú je rodina všetkým. Agáta Hanychová si aj preto potrpí na domácu stravu, keďže svojim najbližším chce dopriať len to najlepšie. Hoci čas strávený v kuchyni nie je jej vysnívanou formou odpočinku, pravdou ostáva, že patrí medzi vychýrené kuchárky.
Nie je najdiétnejšia, ale je naozaj dobrá
„Varím určite z donútenia, nie je to radosť, je to skôr nutnosť. Trvám na tom, aby sme večerali spolu, pretože je to čas, kedy všetci prídu z krúžkov a ja chcem, aby tá večera bola zjednotená. Cez víkendy zasa trvám na tom, aby sme spolu raňajkovali,“ vysvetlila Agáta pre magazín Apetit.
Niektoré recepty zdedila po svojej milovanej babičke a dnes do varenia zapája aj deti. Keď už nevie, čo doma pripraviť, alebo sa jej niektorá surovina zunuje, vždy príde s nápadom, ako ju ozvláštniť. Niečo podobné sa napokon stalo aj v prípade tejto chutnej vajíčkovej nátierky.
„Tiež robíte vajíčka každé ráno na raňajky a už neviete, ako ich pripraviť? Ja som sa rozhodla, že dnes urobím vajíčkovú nátierku. Už neviem, čo z tých vajíčok robiť, takže vám ukážem taký môj recept. Nie sú to najdiétnejšie raňajky, ale sú naozaj dobré,“ vraví vo svojom videorecepte.