Nútil ho robiť rôzne veci a miatlo ho to. Títo slávni otvorene prehovorili o živote s Tourettovým syndrómom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nútil ho robiť rôzne veci a miatlo ho to. Títo slávni otvorene prehovorili o živote s Tourettovým syndrómom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Hádanka.

V 12 rokoch dostala vlastnú izbu na okraji Bratislavy. Dievčina verí, že všetko prichádza v správny čas

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode mala ozempicovú tvár a važila 43 kíl. Miriam Kalisová bola pre Šmahela žena z inej galaxie

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nútil ho robiť rôzne veci a miatlo ho to. Títo slávni otvorene prehovorili o živote s Tourettovým syndrómom

Seth Rogen s manželkou Lauren / Lewis Capaldi
Seth Rogen s manželkou Lauren / Lewis Capaldi — Foto: Wikimedia Commons @jdeeringdavis, Raph_PH

Chcú, aby o neurologickej poruche vedelo čo najviac ľudí.

Napriek tomu, ako ďaleko sme sa už v medicíne dostali, mnohé poruchy či ochorenia dodnes nie sú dobre pochopené. A to sa týka aj porúch nervového systému, ako je Tourettov syndróm.

Ochorenie, ktoré je tiež charakterizované ako tiková porucha, sa zvyčajne diagnostikuje v detstve a často sa vyznačuje mimovoľnými zvukmi a pohybmi nazývanými tiky. Tie sa môžu prejavovať ako náhle žmurkanie, trhanie hlavou, skákanie, chrochtanie, pískanie, cvakanie jazykom a v niektorých prípadoch aj nadávanie. Syndróm diagnostikovali aj týmto známym osobnostiam – a rozhodli sa otvorene prehovoriť o svojich skúsenostiach, aby naň upriamili viac pozornosti a pomohli tak aj ďalším ľuďom s podobným problémom.

Prečítajte si tiež: Diagnózu využili úplne na maximum. O týchto osobnostiach ste možno netušili, že majú Aspergerov syndróm

4. Lewis Capaldi

Škótsky spevák sa o svojej skúsenosti s Tourettovým syndrómom po prvýkrát vyjadril vo svojom dokumentárnom filme z roku 2023 na Netflixe pod názvom „Ako sa teraz cítim“. Prvé menšie tiky prišli už a s pribúdajúcim vekom sa „vymkli spod kontroly“, hovorí Lewis Capaldi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lewis Capaldi (@lewiscapaldi)

Spočiatku bolo mätúce nevedieť, čím prechádza, ale keď mu ochorenie napokon diagnostikovali, pocítil úľavu – najmä keď mohol ostatným povedať, čo sa s ním deje. „Pred týždňom mi povedali, že mám Tourettovu chorobu. Viete, koľkým ľuďom som odvtedy povedal, že mám Tourettovu chorobu? Je to škandalózne. Ľudia si myslia, že sa chválim,“ cituje Capaldiho Pop Sugar. „Je jednoducho dobré povedať: ‚Mimochodom, mám túto vec. Toto ma núti robiť.‘ Viete, čo tým myslím?“ dodal slávny spevák, ktorý si pre ochorenie dal na nejaký čas kariérnu pauzu.

Jim Carrey vyzerá podľa fanúšikov inak.
Prečítajte si tiež: Tvár sa im náhle zmenila na nepoznanie. Tieto známe tváre musia fanúšikom dokazovať, že sú to skutočne oni

3. Billie Eilish

Speváčka o tom, že má Tourettov syndróm, prehovorila aj v šou Davida Lettermana. Billie Eilish ho diagnostikovali, keď mala 11 rokov, a povedala, že ľudia ju niekedy zle chápu. „Veľmi rada o tom hovorím,“ povedala Eilish Lettermanovi podľa People a dodala: „V skutočnosti rada odpovedám na otázky o tejto téme, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé, a zároveň ma to mätie a nerozumiem tomu.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Medzi tiky patrí vrtenie ušami tam a späť, zdvíhanie obočia, cvakanie čeľuste a napínanie určitých svalov na rukách. „Toto sú veci, ktoré by ste si nikdy nevšimli, keby ste sa so mnou len rozprávali, ale pre mňa sú veľmi vyčerpávajúce,“ priznala umelkyňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Po obyčajnom mlieku rastú PARADAJKY ako divé: Žiadna pleseň, choroby a úrody máme 5x toľko!

Záhradkári, nekupujte chémiu – toto zaberá na krtka najlepšie: Takto jednoducho sme odplašili z trávnika, po krtincoch ani stopa!

Mlynčeky na kávu, vôňa pečiva a láskavosť… Tieto veci už v obchodoch nenájdete!

Domáci TRIK, ako sa zbaviť mravcov na chate aj v záhrade: Len položím na zem a na druhý deň mravce nikdy nie sú!

Plný hrniec

Minútkové kuracie kúsky na spôsob ČÍNY: Nič lepšie som už dávno nejedla!

Moja mama pozná RECEPT na najlepšie zemiakové placky: BEZ MÚKY, dokonca aj z nových zemiakov!

Bombastický cestovinový šalát s kyslou smotanou – za 15 minút hotový: Prudko žravý a hotový hneď, ideálny rýchly obed!

Sú lacné a veľmi výživné: Slováci sa však tomuto druhu mäsa stále vyhýbajú!

Zdravé tipy

PLÁN na 7 minút, 7 dní cvičenia: Zbohom mäkké bruško a faldíky na bokoch!

SPOZNÁVATE rastlinu na obrázku? Odtrhnite ju čím skôr, je skutočným darom z nebies na tieto CHOROBY!

Čaj z prasličky roľnej skutočne odstráni kyselinu močovú z tela: TU je recept!

Keď mi doma rastie mäta, vždy natrhám pár lístkov a dám ich variť s cukrom a citrónom: Je to poklad do každej rodiny!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…