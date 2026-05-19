Nútil ho robiť rôzne veci a miatlo ho to. Títo slávni otvorene prehovorili o živote s Tourettovým syndrómom
Chcú, aby o neurologickej poruche vedelo čo najviac ľudí.
Napriek tomu, ako ďaleko sme sa už v medicíne dostali, mnohé poruchy či ochorenia dodnes nie sú dobre pochopené. A to sa týka aj porúch nervového systému, ako je Tourettov syndróm.
Ochorenie, ktoré je tiež charakterizované ako tiková porucha, sa zvyčajne diagnostikuje v detstve a často sa vyznačuje mimovoľnými zvukmi a pohybmi nazývanými tiky. Tie sa môžu prejavovať ako náhle žmurkanie, trhanie hlavou, skákanie, chrochtanie, pískanie, cvakanie jazykom a v niektorých prípadoch aj nadávanie. Syndróm diagnostikovali aj týmto známym osobnostiam – a rozhodli sa otvorene prehovoriť o svojich skúsenostiach, aby naň upriamili viac pozornosti a pomohli tak aj ďalším ľuďom s podobným problémom.
4. Lewis Capaldi
Škótsky spevák sa o svojej skúsenosti s Tourettovým syndrómom po prvýkrát vyjadril vo svojom dokumentárnom filme z roku 2023 na Netflixe pod názvom „Ako sa teraz cítim“. Prvé menšie tiky prišli už a s pribúdajúcim vekom sa „vymkli spod kontroly“, hovorí Lewis Capaldi.
Spočiatku bolo mätúce nevedieť, čím prechádza, ale keď mu ochorenie napokon diagnostikovali, pocítil úľavu – najmä keď mohol ostatným povedať, čo sa s ním deje. „Pred týždňom mi povedali, že mám Tourettovu chorobu. Viete, koľkým ľuďom som odvtedy povedal, že mám Tourettovu chorobu? Je to škandalózne. Ľudia si myslia, že sa chválim,“ cituje Capaldiho Pop Sugar. „Je jednoducho dobré povedať: ‚Mimochodom, mám túto vec. Toto ma núti robiť.‘ Viete, čo tým myslím?“ dodal slávny spevák, ktorý si pre ochorenie dal na nejaký čas kariérnu pauzu.
3. Billie Eilish
Speváčka o tom, že má Tourettov syndróm, prehovorila aj v šou Davida Lettermana. Billie Eilish ho diagnostikovali, keď mala 11 rokov, a povedala, že ľudia ju niekedy zle chápu. „Veľmi rada o tom hovorím,“ povedala Eilish Lettermanovi podľa People a dodala: „V skutočnosti rada odpovedám na otázky o tejto téme, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé, a zároveň ma to mätie a nerozumiem tomu.“
Medzi tiky patrí vrtenie ušami tam a späť, zdvíhanie obočia, cvakanie čeľuste a napínanie určitých svalov na rukách. „Toto sú veci, ktoré by ste si nikdy nevšimli, keby ste sa so mnou len rozprávali, ale pre mňa sú veľmi vyčerpávajúce,“ priznala umelkyňa.