Po boku mladších žien si roky užíval slobodu. Jojkár Chynoranský našiel najsilnejšiu lásku po štyridsiatke
Rozhlasový a televízny moderátor má syna s partnerkou Kristínou.
Dlho si užíval slobodu po boku mladších frajeriek a netajil sa tým, že po deťoch pred štyridsiatkou netúži. Moderátor Martin Chynoranský sa napokon usadil, lásku našiel pri Kristíne a dokonca sa stal aj otcom. V rozhovore pre portál Najmama.sk teraz prezradil, prečo si tento životný stav náramne užíva a prehovoril aj o veci, ktorá ho po narodení synčeka mimoriadne prekvapila.
Omladzovalo ho to
Martin Chynoranský sa poslucháčom každé ráno prihovára z Rádia Vlna a v sobotu zase divákov sprevádza na obrazovkách Televízie JOJ reláciou Miláčikovo. Jeho najdôležitejšia rola – otcovská – však prichádza až po vypnutí kamier a mikrofónov. Nikdy si pritom nemyslel, že si niečo také bude užívať.
Známy moderátor sa totiž netají tým, že v minulosti si užíval život plnými dúškami a po rodičovstve pred štyridsiatkou netúžil. Po jeho boku sa často objavovali aj mladšie ženy a pred niekoľkými rokmi mal dokonca partnerku, kde bol vekový rozdiel výrazný. „Mám o pätnásť rokov mladšiu priateľku a viem si s ňou predstaviť mať deti,“ vysvetľoval moderátor v tom čase na jojkárskom webe, ktorý cituje Plus Jeden Deň.
Aj napriek vekovému rozdielu si vraj rozumeli. „Mňa to vždy omladzovalo. Mal som mladšie priateľky a keď si s partnerom, ktorý je mladší, tak ti to do života prinesie nové aspekty a pohľady na vec,“ priznal vtedy Martin Chynoranský, ktorý po stabilnom rodinnom živote a deťoch dlho netúžil.
Cítil, že je to tu
Zlom prišiel až po štyridsiatke, keď sa stal otcom. Ako totiž priznal, na dieťa jednoducho musel dozrieť.