Manžel jej namaľoval na bruško, koho tam nosí. Najsledovanejšia Slovenka sa chystá na život svojich snov
Veronika Rajek čaká svoje prvé bábätko s manželom Viktorom.
Je krásna, úspešná a je tiež najsledovanejšou Slovenkou na Instagrame - na sociálnej sieti ju totiž sleduje takmer sedem miliónov fanúšikov. Veronike Rajek však šťastie neprialo len v modelingovej kariére, ale našla ho aj v súkromí - keď stretla svojho manžela Viktora.
Obaja sa najnovšie tešia z toho, že sa ich rodinka onedlho rozrastie. Originálnym spôsobom sa už obaja stihli fanúšikom pochváliť aj s tým, koho nosí Veronika pod srdcom. A či budú s Viktorom nakupovať ružovú alebo modrú výbavičku.
Jediný poskladal rozumnú vetu
Veronika Rajek sa s Viktorom zoznámila prostredníctvom sociálnej siete, kde jej napísal. „Našiel som ju na internete. Mala vtedy 20-tisíc sledovateľov a štyri fotky. Myslel som si, že to je nejaký scammer (v preklade podvodník, pozn. red.),“ cituje Viktora Plus 7 dní, ktorý krásnu plavovlásku zaujal tým, že bol iný ako ostatní.
„Mala som dosť plnú schránku rôznych správ od mužov, či už s rôznymi návrhmi alebo len obyčajným ahoj, no on bol jediný, ktorý poskladal rozumnú vetu bez gramatickej chyby a bez sexuálneho podtónu. Proste sa ma opýtal, kde ma môže stretnúť,“ prezradila modelka v rozhovore pre portál mojasvadba.zoznam.sk s tým, že Viktor napokon prišiel za ňou do Košíc.