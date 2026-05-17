Mrazenie kuraciny vyzerá jednoducho, no veľa ľudí opakuje tú istú chybu. Odborníci hovoria o chuti aj riziku
Dôležité je načasovanie aj teplota.
Kuracie mäso patrí medzi potraviny, ktoré v slovenských domácnostiach končia v mrazničke takmer automaticky. Kúpime väčšie balenie, časť použijeme na obed a zvyšok odložíme „na potom“. Práve pri tejto bežnej rutine však podľa odborníkov robí veľa ľudí chybu, ktorá môže ovplyvniť nielen chuť mäsa, ale aj jeho bezpečnosť.
Ako upozorňuje portál Fakt.pl, rozhodujúce je najmä to, ako dlho zostane kuracina mimo chladu a kedy ju človek vloží do mrazničky. Práve nesprávne načasovanie totiž vytvára priestor na množenie baktérií a postupnú stratu kvality mäsa.
Odborníci pritom upozorňujú, že problém sa netýka iba surovej kuraciny, ale aj tej tepelne upravenej.
Rozhoduje čas
Mnohí ľudia po príchode z obchodu odložia mäso najskôr do chladničky a zamrazia ho až o deň či dva neskôr. Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, práve tento zvyk patrí podľa expertov medzi najčastejšie chyby. Čerstvé kuracie mäso by sa pritom malo zamraziť čo najskôr, ideálne ešte v deň nákupu.
Správne uskladnenie pomáha zachovať chuť, štruktúru aj kvalitu mäsa po rozmrazení. Ak totiž váhame a mäso zostáva príliš dlho pri nevhodnej teplote, zvyšuje sa riziko rozmnožovania mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť zdravotné komplikácie.