Vďaka Slovákom mohla podstúpiť náročnú operáciu. Adelke dávali pár mesiacov života, dnes hovoria o zázraku
Vďaka Slovákom mohla podstúpiť náročnú operáciu. Adelke dávali pár mesiacov života, dnes hovoria o zázraku
— Foto: Facebook Andrej Kiska / dobryanjel.sk

Rodičia trojročnej bojovníčky vedia, že to nie je definitívne víťazstvo, ale dovolili si tešiť sa aj z malých pokrokov.

Príbeh trojročnej Adelky, ktorej lekári po krutej diagnóze nedávali veľké šance, zasiahol pred pár týždňami celé Slovensko. Dievčatko s mimoriadne vzácnym nádorom malo pred sebou riskantnú operáciu v Nemecku, od ktorej záviselo všetko. Dnes jej rodičia hovoria o malom zázraku. Adelka je doma, behá, smeje sa a opäť robí ten najobyčajnejší detský chaos.

Kruté prognózy

Adelka trpí diferencovaným chordómom – mimoriadne vzácnym nádorom, ktorý vznikol ešte počas tehotenstva, rástol spolu s ňou a zasiahol extrémne citlivé miesto medzi chrbticou a lebkou. Lekári rodine kedysi hovorili o mesiacoch života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1482981779860017&set=a.400262078131998

Aj liečba mala byť len krátkodobá. „Očakávali, že Adelka zvládne maximálne tri cykly vysokotoxickej chemoterapie. Ona ich zvládla dvanásť. A stále je tu,“ opísal Dobrý Anjel realitu, ktorá všetkých prekvapila.

Prečítajte si tiež: Podľa lekárov mala žiť len pár mesiacov. Trojročná Adelka prepisuje štatistiky, od nádeje ju delia tisíce

Aj vďaka tomu dostala Adelka šancu na mimoriadne náročný zákrok, po ktorom nikto nevedel povedať, čo sa stane - dievčatku mali najskôr stabilizovať lebku a chrbticu, aby sa jej hlavička pri dôležitom zákroku nepohla ani o milimeter a následne odstrániť nádor cez nos. „Je to operácia v milimetrovom priestore, kde hrozí únik mozgovomiechovej tekutiny a nikto nevie zaručiť, čo sa stane, keď sa Adelka preberie,“ vysvetľovali zástupcovia neziskovej organizácie.

Zákrok bol však náročný nielen psychicky, ale aj finančne. Rodina musela riešiť náklady na operáciu v zahraničí, pobyt v Nemecku aj ďalšiu starostlivosť. Pomoc však prišla od ľudí z celého Slovenska, ktorí sa spojili cez finančnú zbierku Dobrého anjela.

Doma a šťastná

