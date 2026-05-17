Vďaka Slovákom mohla podstúpiť náročnú operáciu. Adelke dávali pár mesiacov života, dnes hovoria o zázraku
Rodičia trojročnej bojovníčky vedia, že to nie je definitívne víťazstvo, ale dovolili si tešiť sa aj z malých pokrokov.
Príbeh trojročnej Adelky, ktorej lekári po krutej diagnóze nedávali veľké šance, zasiahol pred pár týždňami celé Slovensko. Dievčatko s mimoriadne vzácnym nádorom malo pred sebou riskantnú operáciu v Nemecku, od ktorej záviselo všetko. Dnes jej rodičia hovoria o malom zázraku. Adelka je doma, behá, smeje sa a opäť robí ten najobyčajnejší detský chaos.
Kruté prognózy
Adelka trpí diferencovaným chordómom – mimoriadne vzácnym nádorom, ktorý vznikol ešte počas tehotenstva, rástol spolu s ňou a zasiahol extrémne citlivé miesto medzi chrbticou a lebkou. Lekári rodine kedysi hovorili o mesiacoch života.
Aj liečba mala byť len krátkodobá. „Očakávali, že Adelka zvládne maximálne tri cykly vysokotoxickej chemoterapie. Ona ich zvládla dvanásť. A stále je tu,“ opísal Dobrý Anjel realitu, ktorá všetkých prekvapila.
Aj vďaka tomu dostala Adelka šancu na mimoriadne náročný zákrok, po ktorom nikto nevedel povedať, čo sa stane - dievčatku mali najskôr stabilizovať lebku a chrbticu, aby sa jej hlavička pri dôležitom zákroku nepohla ani o milimeter a následne odstrániť nádor cez nos. „Je to operácia v milimetrovom priestore, kde hrozí únik mozgovomiechovej tekutiny a nikto nevie zaručiť, čo sa stane, keď sa Adelka preberie,“ vysvetľovali zástupcovia neziskovej organizácie.
Zákrok bol však náročný nielen psychicky, ale aj finančne. Rodina musela riešiť náklady na operáciu v zahraničí, pobyt v Nemecku aj ďalšiu starostlivosť. Pomoc však prišla od ľudí z celého Slovenska, ktorí sa spojili cez finančnú zbierku Dobrého anjela.