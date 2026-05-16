Nejde o cvičenie, krížovky ani zdravé jedlo. Vedci prišli na nečakaný spôsob, ako spomaliť starnutie
Objav poteší mnohých ľudí.
Starnutie patrí k životu a nikto ho nedokáže úplne zastaviť. Mnohí sa preto snažia hľadať spôsob, ako si čo najdlhšie zachovať energiu, dobrú náladu či zdravšie telo. Najčastejšie sa pritom hovorí o pohybe, kvalitnom spánku alebo zdravej strave. Vedci však teraz upozornili aj na niečo, čo by čakal len málokto.
Ako uvádza portál Metro, výskumníci z University College London prišli so zistením, podľa ktorého môže biologické starnutie spomaľovať aj kontakt s umením a kultúrou. Nejde pritom o žiadne extrémne výkony ani drahé procedúry. Pomôcť môže obyčajný tanec, spev, návšteva koncertu, galérie či maľovanie.
Prekvapivý výsledok
Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Oxford Academic a viedla ju profesorka Daisy Fancourtová. Vedci analyzovali vzorky krvi od 3556 dospelých ľudí zo Spojeného kráľovstva a zároveň zisťovali, akým aktivitám sa venovali počas posledného roka.
Do výskumu zaradili napríklad spev, tanec, fotografovanie, maľovanie, návštevu múzeí, galérií, historických pamiatok či kultúrnych podujatí. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sa podobným aktivitám venovali pravidelne, vykazovali pomalšie biologické starnutie.
Vedci hovoria približne o štvorpercentnom rozdiele v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa umeniu či kultúre nevenovali vôbec. Zaujímavé pritom je, že podobný efekt sa ukázal aj pri pravidelnej fyzickej aktivite.