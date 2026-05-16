Stal sa postrachom lotérií. Robert po 18 výhrach odhalil, čo sa skrýva za jeho neuveriteľným šťastím
Tajomstvo vraj nie je v systéme.
Výhra v lotérii by dnes potešila zrejme každého. Zatiaľ čo mnohí skúšajú šťastie celé roky bez jediného úspechu, Američan Robert Bevan sa raduje už z osemnástej výhry. A hoci by viacerí za jeho úspechom hľadali tajný systém alebo premyslenú stratégiu, on sám tvrdí niečo úplne iné.
Ako uvádza NDTV, Robert zbiera výhry v lotérii už takmer tri desaťročia. Počas rokov získal nielen menšie finančné odmeny, ale aj vysoké sumy či dokonca auto. Naposledy si prevzal výhru vo výške 50-tisíc dolárov, čo je v prepočte približne 43-tisíc eur.
Obyčajný zvyk
Jeho séria úspechov sa začala ešte v roku 1997, keď sa stal jedným zo siedmich výhercov automobilu Chevrolet Blazer. Odvtedy sa mu podarilo vyhrať ďalšie desiatky tisíc dolárov a opakovane mal šťastie aj pri žrebovacích hrách či stieracích žreboch.
Mnohí ľudia sa ho vraj pravidelne pýtajú, či za jeho úspechmi stojí nejaký tajný recept. Robert však tvrdí, že nič podobné nemá. Tikety si podľa vlastných slov kupuje úplne bežne – pri nákupoch potravín alebo počas zastávky na benzínke. Z rutiny sa časom stal zvyk, ktorý zdieľa spolu s manželkou.