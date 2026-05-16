VIDEO: Vyzerá, akoby sa pre herectvo narodila. Mama malej Elizy z Dunaja odhalila tajomstvo natáčania
Zábery, ktoré inak zostávajú skryté.
Keď sa v seriáli objavila malá Eliza Klausová, diváci si ju obľúbili takmer okamžite. Rozkošné dievčatko s prirodzeným prejavom a nevinným úsmevom sa za posledný rok stalo jednou z najmilovanejších detských postáv v seriáli Dunaj, k vašim službám. Jej mama teraz fanúšikov dojala autentickými zábermi zo zákulisia nakrúcania.
Mimo kamier
Ako uvádza Šarm, malá Eliza sa v skutočnosti volá Kristínka, no doma jej hovoria Kika. Jej mamou je známa rádiová moderátorka Tatiana Székely, ktorú môžu poslucháči poznať z ranného vysielania rádia Melody. V minulosti pôsobila aj v rádiu Expres, jej hlas tak mnohým znie veľmi povedome.
Kým malú herečku diváci poznajú najmä z emotívnych scén na televíznych obrazovkách, tentoraz mali možnosť nahliadnuť aj tam, kam sa bežne nedostanú.
Jej mama totiž na Instagrame zdieľala video zo zákulisia seriálu, v ktorom ukázala atmosféru na pľaci, prípravy aj momenty medzi jednotlivými scénami.