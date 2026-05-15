Ako pripraviť dom na rekonštrukciu bez stresu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ako pripraviť dom na rekonštrukciu bez stresu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej synovia zmizli z Auparku, nespala a nejedla. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Slováci v prieskume prezradili detaily o psích miláčikoch.

Doma by ho chcel mať každý desiaty Slovák. Prieskum ukázal, ktoré psie plemeno máme najradšej

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Tanečníčka Mirka Kosorínová so Števom Skrúcaným / V súčasnosti

Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ako pripraviť dom na rekonštrukciu bez stresu

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: chatgpt.com

Ak je dom na rekonštrukciu pripravený správne, práce postupujú rýchlejšie, bezpečnejšie a s menším množstvom nečakaných komplikácií.

Rekonštrukcia domu patrí medzi najnáročnejšie zásahy do bývania. Nejde len o samotné stavebné práce, ale aj o organizáciu, logistiku, ochranu majetku a správne načasovanie jednotlivých krokov. Mnohé problémy pritom nevznikajú počas realizácie, ale ešte pred jej začiatkom – kvôli podcenenej príprave.

Ak je dom na rekonštrukciu pripravený správne, práce postupujú rýchlejšie, bezpečnejšie a s menším množstvom nečakaných komplikácií. Dobrá príprava zároveň pomáha znížiť riziko poškodenia interiéru, zbytočných prestojov či dodatočných nákladov.

Najskôr si určte rozsah prác

Pred začiatkom rekonštrukcie je potrebné presne vedieť, čo všetko sa bude robiť. Inak vyzerá výmena podláh alebo okien a úplne inak zatepľovanie, oprava strechy či kompletná rekonštrukcia fasády.

Je dôležité určiť:

  • ktoré časti domu sa budú rekonštruovať,
  • aké profesie budú potrebné,
  • aký bude časový harmonogram,
  • či bude možné počas prác v dome bývať.

Pri väčších zásahoch sa oplatí pripraviť si jednoduchý plán prác po etapách. Vyhnete sa situáciám, keď sa jednotlivé práce navzájom blokujú alebo sa niečo musí prerábať.

Skontrolujte technický stav domu

Pred rekonštrukciou by sa mal posúdiť reálny technický stav objektu. Veľmi často sa totiž počas prác objavia problémy, ktoré na prvý pohľad nebolo vidieť – vlhkosť, poškodené rozvody, praskliny v murive alebo nedostatočná izolácia.

Pri starších domoch sa odporúča kontrola:

  • statiky,
  • elektroinštalácie,
  • vodovodných a odpadových rozvodov,
  • strešnej konštrukcie,
  • stavu fasády a omietok.

Ak sa plánujú zásahy do nosných konštrukcií, je vhodné konzultovať projektanta alebo statika ešte pred začiatkom prác.

Ochrana interiéru je dôležitejšia, než sa zdá

Aj menšia rekonštrukcia dokáže vytvoriť obrovské množstvo prachu a nečistôt. Pred začiatkom prác je preto vhodné:

  • zakryť nábytok ochrannou fóliou,
  • odstrániť citlivú elektroniku,
  • zabezpečiť podlahy,
  • uzatvoriť miestnosti, v ktorých sa nebude pracovať.

Pri brúsení, sekaní alebo rezaní sa jemný prach dostane prakticky všade. Dôkladná príprava dokáže výrazne znížiť následné upratovanie aj riziko poškodenia zariadenia.

Myslite na prístup okolo domu

Pri rekonštrukcii exteriéru býva častou chybou podcenenie priestoru okolo domu. Remeselníci potrebujú miesto na materiál, techniku aj bezpečný pohyb.

Ak sa plánujú práce na fasáde, streche alebo výmena okien vo vyšších častiach domu, treba vopred vyriešiť aj bezpečný prístup. Pri rozsiahlejších prácach sa využíva fasádne lešenie, ktoré umožňuje pohodlný a stabilný prístup k celej stene domu. Pri kratších alebo lokálnych zásahoch môže postačovať mobilné riešenie.

Mnohí majitelia domov dnes využívajú požičovňu lešenia, pretože ide o praktickejšie a ekonomickejšie riešenie než kúpa vlastnej konštrukcie. Bežnou službou je prenájom lešenia Košice,  Bratislava, Žilina, Nitra, Trnava, prenájom lešenia Prešov, Poprad, Banská Bystrica, atď. -  vrátane dopravy, montáže a demontáže, čo výrazne zjednodušuje organizáciu rekonštrukcie.

Okolie domu je zároveň dobré pripraviť tak, aby sa minimalizovalo poškodenie dlažby, trávnika alebo okrasných rastlín.

Nepodceňte harmonogram a rezervu

Takmer každá rekonštrukcia trvá dlhšie, než sa pôvodne plánovalo. Dôvodom býva počasie, oneskorené dodávky materiálu alebo neočakávané technické problémy.

Preto je rozumné:

  • počítať s časovou rezervou,
  • mať finančnú rezervu minimálne 10 – 20 %,
  • objednať materiál vopred,
  • koordinovať jednotlivé profesie ešte pred začiatkom prác.

Veľmi častým problémom je situácia, keď jedna firma čaká na dokončenie práce druhej. Dobrá organizácia dokáže výrazne znížiť stres aj zbytočné prestoje.

Komunikácia s remeselníkmi je základ

Čím presnejšie sú dohodnuté podmienky, tým menej problémov vzniká počas realizácie. Pred začiatkom rekonštrukcie by malo byť jasné:

  • kto zabezpečuje materiál,
  • kto rieši odvoz odpadu,
  • aký bude harmonogram,
  • čo je zahrnuté v cene,
  • aké práce sa budú robiť navyše.

Pri väčších rekonštrukciách je ideálne mať všetko potvrdené písomne. Vyhnete sa nedorozumeniam a nejasnostiam počas realizácie.

Rekonštrukcia domu nemusí byť chaotická a stresujúca, ak sa správne pripraví ešte pred začiatkom prác. Dôležité je myslieť nielen na samotnú realizáciu, ale aj na logistiku, bezpečnosť, ochranu domu a koordináciu jednotlivých krokov.

Dobrá príprava dokáže ušetriť čas, peniaze aj množstvo zbytočných komplikácií. A práve pri rekonštrukcii platí viac než kdekoľvek inde, že kvalitná príprava tvorí polovicu úspechu.

To je nápad!

Len droždie, trocha medu a celé noci spím pri otvorenom okne: Bič na nenávidené komáre, funguje lepšie ako chémia!

Najlepšia rada, ako uchovať kôpor a petržlen na celý rok: Šťavnaté, voňavé a presne ako čerstvé – zelené bylinky NEKUPUJEM ani v zime!

Krásne zdravé listy a bohaté kvitnutie každej orchidey: Majiteľka kvetinárstva mi poradila túto domácu výživu!

Videli ste už lietajúce kliešte? Musíte vedieť, aké nebezpečenstvo v skutočnosti predstavujú!

Plný hrniec

Najjemnejší DVOJFAREBNÝ koláč z kyslej smotany: Toto dnes upečiem ku kávičke!

Do tohoto džemu nejde žiaden želírovací cukor ani chémia: Neprekonateľný recept mám mojej prababky. Taký džem v obchode nekúpite!

Minútkové špagety s kyslou smotanou: Skúsila som na dovolenke a sú neskutočné – vychválil ich každý, kto ochunal!

V Rakúskej reštaurácii som sa naučila tento trik: Takto pečú bravčový bôčik skutoční gurmáni!

Zdravé tipy

Kvety bazy znižujú horúčku, liečia reumu aj dusivý kašeľ: 19 zázračných účinkov, na ktoré sa už takmer zabudlo!

Toto radím každému, koho bolia kĺby, svaly a má problém s kŕčovými žilami: Recept našich dedov schová do vrecka aj drahé lieky z obchodu!

Urobte to na vrchole kvitnutia. Naplňte litrovú nádobu rastlinným olejom a fialovými kvetmi: TOTO je účinok!

TAJNÝ recept Japonského kaderníka: Stopne vypadávanie, vlasy zhustnú a rastú rýchlejšie, ako v 20-tke!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…